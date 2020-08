En las redes: Dalma Maradona le respondió a Juana Viale por su crítica a la UBA

La actriz e hija de Diego Maradona defendió a la universidad pública en sus redes sociales, aunque aclaró que su intención no era generar polémica

El sábado pasado, en su rol como conductora del programa televisivo La noche de Mirtha Legrand, la nieta de la diva, Juana Viale, habló sobre la Universidad de Buenos Aires (UBA) y generó polémica al señalar que "antes era palabra santa" y ahora "uno tiene que intentar recurrir a las privadas". Inesperadamente, una de las personas que salió a cruzarla por estas declaraciones fue Dalma Maradona quien, en defensa de la universidad pública, señaló: "Me parece importante valorar lo que tenemos".

Viale había realizado su comentario en desmedro de la UBA mientras dialogaba con Horacio Cabak, uno de sus invitados al programa. "Antes estudiar en la UBA era palabra santa", señaló, a lo que Cabak respondió que lo "sigue siendo".

Pero más tarde, la nieta de Mirtha Legrand continuó con su tesitura: "Hoy en día, uno tiene que intentar recurrir a la privada muchas veces porque no se cumplen los días necesarios de clase, o porque hay maestros que no van porque no reciben un sueldo acorde".

Sus dichos generaron críticas en las redes sociales, donde muchos usuarios defendieron el prestigio de la UBA. Ahora, la que se sumó a la defensa de la universidad pública fue Dalma Maradona, aunque con un mensaje mesurado y sin intención de confrontar, como ella misma lo aclaró.

"Sin generar ninguna polémica ni mucho menos quiero decir que tuve el privilegio de pasar por la universidad pública y que volvería a elegirla sin dudarlo un segundo. ¡Mi experiencia fue espectacular y me parece importante valorar lo que tenemos!", escribió en su cuenta de Twitter la hija de Diego Maradona, como una sutil respuesta a las declaraciones de Viale.

"Yo no fui al Buenos Aires English High School. Supongo que ahí no elegía yo. Cuando pude lo hice y elegí la universidad pública", añadió Maradona en otro de sus tuits.

Dalma Maradona se recibió de actriz en el IUNA -hoy UNA- en 2011 y comentó orgullosa: "Soy la primera Maradona con título universitario"

Los seguidores de la actriz la felicitaron en diversos mensajes por su publicación. Algunos buscaron agitar una polémica que la propia Maradona se negó a incentivar. Así fue como una de las usuarias de la red le sugirió "Pegue, Dalma, pegue", a lo que ella contestó: "Cero. Solo cuento mi experiencia".

Dalma Maradona se recibió de Licenciada en Actuación en el entonces Instituto Universitario Nacional de las Artes (IUNA), hoy UNA, en el año 2011, cuando tenía 24 años.

En aquel entonces, la flamante actriz -que ya había debutado en la actuación con apenas 8 años en Cebollitas- declaraba: "Soy la primera Maradona con un título universitario. Además, soy la primera que terminó el secundario. Para mí es importantísimo estudiar, formarse".