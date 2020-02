La actriz, nacida un 11 de febrero de 1959, hoy cumple 51 años. Crédito: Agencias

Un año atrás, las fotos de Jennifer Aniston celebrando su cumpleaños con su ex, Brad Pitt, recorrían los titulares de todo el mundo. Ella, por su lado, aseguraba: " Me siento maravillosa a mis 50 años". "De ninguna manera es el fin de algo, es más bien otro comienzo. Me parece que hay mucha necesidad de etiquetar cosas, por ejemplo, la gente me dice: 'te ves increíble para tu edad', a todo tenemos que ponerle una etiqueta", señalaba hace exactamente un año.

Como parte de su carrera, la actriz interpretó varios papeles que la ubican como una de las actrices más prolíficas de Hollywood. A continuación, un repaso por algunos de los papeles más interesantes que le tocó interpretar en cine:

Enredos de oficina (1999)

En una película sobre lo agotador que puede ser el mundo laboral, Aniston interpreta a una moza que está en contra de las políticas del restaurante de cadena que la empleó. Su personaje es uno de los que termina de hacer reaccionar al protagonista, un hombre que trabaja en una corporación financiera e, igual que ella, está harto de las reglas de su oficina.

Una buena chica (2002)

En esta comedia romántica independiente, Aniston interpreta a una mujer casada que está insatisfecha con su matrimonio. Ella, empleada de una tienda minorista, comienza a salir con un compañero de trabajo más jóven interpretado por Jake Gyllenhaal.

Mi novia polly (2004)

Crédito: Archivo

Esta película, co-protagonizada por Ben Stiller, cuenta la historia de un hombre muy estructurado, empleado en una empresa de seguros, que tras descubrir la infidelidad de su esposa durante la luna de miel, conoce a Polly, interpretada por Aniston. Polly es una mujer libre y algo bohemia, que ayuda al protagonista a superar el duelo de su ex pareja.

Amigos con dinero (2006)

Jennifer Aniston interpreta a Olivia, una mujer soltera que atraviesa algunos problemas económicos y cuyo grupo de amigos está integrado por personas exitosas tanto en su vida profesional como personal. Amigos con dinero es una comedia dramática sobre una mujer que trata de encajar en un entorno cuyas vidas son muy distintas a la suya.

Separados (2006)

Esta comedia protagonizada por Anniston y Vince Vaughn cuenta la historia de una pareja que, luego de su separación, intenta convivir bajo el mismo techo por un período de tiempo.

Marley y yo (2008)

Crédito: Archivo

John y Jenny Grogan (interpretados por Aniston y Owen Wilson) son una pareja de periodistas que deciden mudarse a Florida. Por la inseguridad que les genera tener un hijo, deciden adoptar a un perro, Marley, un labrador retriever que con el que compartirán muchos años juntos mientras su familia crece.

Una esposa de mentira (2011)

Esta comedia romántica fue co-protagonizada por Adam Sandler, aunque incluyó en su elenco a otras reconocidas figuras como Nicole Kidman y Brooklyn Decker. Danny (Adam Sandler) es un exitoso cirujano plástico que trabaja junto a su asistente, interpretada por Aniston. Acostumbrado a fingir que es casado para atraer a distintas mujeres, Aniston se presta a fingir que es su ex esposa, lo que los lleva a protagonizar situaciones incómodas y divertidas, pero principalmente a cambiar su propia relación.