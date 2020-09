El actor la vinculó con Cristina Kirchner y, en tono agresivo, la instó a dar precisiones sobre la causa de "El Presto". La respuesta de la periodista fue contundente: "Bloqueo en este momento" Crédito: Instagram @odonnellmaria / @alfredocasero

11 de septiembre de 2020 • 17:28

Después de que el tuitero "El Presto" quedara demorado por amenazar de muerte a Cristina Kirchner, Alfredo Casero y María O'Donnell protagonizaron un duro cruce en Twitter. Luego de que el actor insinuara una conexión entre la periodista y la Vicepresidenta, O'Donnell le respondió con firmeza y aseguró que lo bloquearía en esa red social.

Todo comenzó con la publicación de un tercero. El tuit de un usuario mostraba la imagen de la diputada nacional Gabriela Beatriz Estévez (Frente de Todos) y del fiscal Horacio Azzolin, quien tramitó la denuncia contra Eduardo Miguel Prestofelippo. El posteo aseguraba que la causa por la que demoraron al influencer había sido "armada". Casero lo retuiteó y agregó un comentario propio, mencionando a O'Donnell y vinculándola con la vicepresidenta de la Nación.

"¿Y si hablan con la soldada de Cristina [por Fernández de Kirchner], María O'Donnell? La debe conocer. Es del club de las que no se pasan hilo dental (sic). Me refiero que son del lado del palo que pega", escribió el actor desde su cuenta. La respuesta no tardó en llegar.

O'Donnell fue contundente: "No tengo la menor idea de quién estás hablando pero, y aunque supiera, no tengo por qué soportar que de la nada me agredas y me hables con esa violencia. Diría [Beatriz] Sarlo, conmigo no: bloqueo en este momento".

La tajante respuesta de O'Donnell no fue la única intervención en la polémica. Como ya lo había hecho días atrás, Jorge Rial aprovechó para criticar a Casero y respaldar a la periodista. Con tono irónico, fustigó al actor: "Un Lord inglés. Así fueron. Así son. Así serán", escribió el conductor de Intrusos (América TV).