En un acto de tono político, Alberto Fernández anunció 5000 millones de pesos para el sector cultural

En el auditorio del CCK, y con fuerte tono de campaña, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto al ministro de Cultura, Tristán Bauer, anunció un paquete de medidas con el objetivo de reactivar al sector cultural, muy golpeado por la pandemia. “El arte no es una cosa banal, es algo central en la vida del ser humano. Todo este tiempo sentimos que con la ausencia del arte no estábamos viviendo dignamente, y a mí me preocupaba que no se apagara la llama del arte”, señaló el primer mandatario.

El acto contó con una fuerte presencia de integrantes del gabinete nacional y también de algunas de las espadas del Frente de Todos de cara a las PASO. En el escenario, junto a Fernández y Bauer, se ubicaron el jefe de gabinete, Santiago Cafiero; la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y el secretario de Medios y Comunicación Pública, Francisco Meritello, con quienes Bauer firmó los respectivos convenios. Entre ellos cinco se subió al escenario, en un lugar preferencial, la precandidata a diputada bonaerense Victoria Tolosa Paz.

En la platea se ubicaron Carla Vizzotti, ministra de Salud; el canciller Felipe Solá y Gisela Marziotta, otra candidata por el oficialismo, esta vez por la Ciudad. En la amplia platea del auditorio del CCK también participaron representantes del sector cultural como el actor Pablo Echarri, el músico Juan Falú, el productor Carlos Rottemberg y la cantante Liliana Herrero (aplaudida de pie cuando se recordó a Horacio González, compañero de la artista fallecido recientemente; Herrero se fundió luego en un abrazo con Alberto Fernández).

Entre las medidas anunciadas figura desde un nuevo subsidio solidario -el cuarto desde que comenzó la pandemia- para artistas; asistencia para los espectáculos en vivo, la convocatoria a la realización de 130 festivales que tendrán lugar en diversos municipios del país, ayudas para espacios culturales, un concurso para bandas de música y otro para artesanos, una inyección económica para el fortalecimiento de bibliotecas populares y de museos nacionales, un plan para propuestas teatrales que serán implementadas por el Instituto Nacional del Teatro y becas para artistas, investigadores y curadores. En total, las medidas implicarán una erogación para este segundo semestre de unos 5.300 millones de pesos. No se anunciaron detalles de cómo se accederá a esos subsidios ni qué entidades arbitrarán la selección de artistas y trabajos.

Del monto total anunciado, un poco menos de la mitad, 2500 millones de pesos, serán destinados para realizar más 80 producciones audiovisuales, series documentales, ficción y animación. “Esto significa también fuentes de trabajo. Entre directos e indirectos, más de 5000 puestos de trabajo generando imágenes nacionales que reflejan nuestra particular manera de ver el mundo”, agregó Bauer. El ministro terminó el anuncio con una arenga de campaña: “¡Fuerza Victoria [Tolosa Paz]! ¡A pelear, a pelear! ¡A ganar, a ganar y que viva la cultura argentina!”

