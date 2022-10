Encuentros escénicos. Noviembre llega con cinco festivales teatrales para degustar

escuchar

Un alto en la vida cotidiana. Otro tiempo que se instala en las agendas. Eso es, desde siempre, el encuentro con el arte. Cuentan los libros de historia que en la Grecia Antigua, allá por el Siglo de Oro de Pericles, cuando la tragedia y la comedia nacieron para instalarse y formar parte de la cultura occidental para siempre, el concepto de vacaciones no existía ni tampoco el de fin de semana. Solamente –y no usando al adverbio como indicador de poco sino de excepción– los tres festivales teatrales del año representaban “otro tiempo”, un tiempo que obligaba a pausar todas las obligaciones para vivir intensamente la vida en comunión. De aquel inicio revolucionario, en 478 a. C. en Atenas hasta hoy pasaron curiosamente –a veces los números cuando son redondos sorprenden– 2500 años y si bien la inmensa cantidad de costumbres han cambiado profundamente, entre ellas, por suerte, los fines de semana existen y el concepto de vacaciones también, el teatro iniciado en aquel periodo, llamativamente corto, solo 80 años, pero tan arrollador que propuso las leyes y códigos de un teatro vigente hasta el día de hoy, se mantiene fuerte, fresco como por aquel entonces incluso luego de muchos torbellinos, pestes varias, censuras, competencias tecnológicas como el cine. Y si bien la mayoría de las funciones se dan hoy en la actualidad en días de descanso, el concepto de festival se acerca a aquellas concepciones de supresión de toda vida ordinaria de Pericles.

Acercándose fin de año, momento en el cual la cartelera porteña tiende a ir achicándose hasta casi reducirse al mínimo en enero para retomar con fuerza cuando el año lectivo ya se empieza a acercar, varios festivales se dan cita en noviembre para celebrarle al teatro su posibilidad de seguir tan o más vivo que antes de la pandemia.

Además de tener en común la coexistencia en el calendario, algunas otras particularidades los unen a estos cinco festivales que prometen propuestas de lo más diversas. Algunas ideas vectoras se observan en varios o todos los festivales: el rol de la mujer y las olas femeninas en el centro de la escena, la temática de género, los proyectos de igualdad y visibilidad de la diversidad sexual, la defensa de los derechos humanos y la preservación de la memoria histórica de la comunidad LGBTIQ .

Este año la revista teatral Llegás está realizando su quinto Festival de Teatro con entrada libre y gratuita , una de las características que también tiene ese medio de comunicación y que es contundente desde hace 18 años cuando se creó y se comenzó a distribuir en la calle y en los teatros. Hay siete obras, más de 40 artistas y seis salas porteñas involucradas. Ricardo Tamburrano, de Llegás y el festival del mismo nombre hace su observación respecto a los lineamientos que pensaron a la hora de la curaduría de este festival que comenzó hace algunos días y se extiende hasta el lunes 31 de octubre: “lo que pensamos al hacer la programación fue tener en cuenta la temática de género, el feminismo en particular, que es lo que en este momento está atravesando. Lo vemos muy potente y sentimos que vino a transformar algo en la sociedad y que desde el teatro también se puede ver”.

Últimas catástrofes, performance en Plaza de Mayo, en el marco del Festival de la revista Llegás gentileza

Tamburrano asegura que mientras siga dirigiendo la revista continuará siendo gratuita y libre para fomentar la relación entre espectadores y escena que vienen sosteniendo hace casi dos décadas (los ejemplares se pueden encontrar en casi todas las salas de teatro independiente). “La diversidad estética es algo distintivo de nuestro festival. Hay biodramas. También creemos en las nuevas posibilidades de hacer teatro, por ejemplo la obra que está haciendo la Compañía de Funciones Patrióticas que la hacen en espacios al aire libre, en Plaza de Mayo en este caso, el domingo 30. Y también encontrarnos con los clásicos que es algo que el festival ofrece, como Mi hijo solo camina un poco más lento, dirigida por Guillermo Cacace, por ejemplo”.

En esta misma sintonía, el Festival Callejón también celebra su quinto aniversario . Con más funciones y triple programa diario con lo mejor del teatro, la danza y la música protagonizada por destacadas artistas de la escena contemporánea. Del 1° al 5 de noviembre, Espacio Callejón –emblemático teatro del barrio de Almagro– propone un maratón de experiencias escénicas de primer nivel. “El Festival se hace desde hace cinco años en el Espacio Callejón, este es el tercer año en el que participo pero la impronta es la misma: convocar creadoras de distintas disciplinas artísticas. De teatro, de danza y de música y hacerlas convivir durante cinco días en el teatro. A nosotras no se nos baja una línea o un contenido sino que se nos propone un espacio de creación y se nos presta tiempo de ensayo y otras cuestiones de producción para que podamos crear la obra que queramos, eso está bueno y no sucede tanto, menos en espacios independientes”, cuenta Ana Schimelman, una de las directoras y creadoras que participan en este festival. “Estrenaré Ryan hermano motor, una obra que hicimos el año pasado como work in progress –cuenta Ana Schimelman–. Es la historia de un hombre joven que viaja por la ruta desde San Juan a México a tirar las cenizas de su papá recientemente muerto a un río. Es una forma aventurera de transitar un duelo”, agrega.

Ballet acuático, en el Festival Callejón gentileza

En esta quinta edición, el Festival Callejón ofrece dos estrenos con producción propia: Ballet acuático, dirigido por Memi Ladogana; la mencionada obra de Schimelman; y la Cómo para la bruma, de Jazmin Titiunik; además de dos work in progress: Subatómica, de Mia Miceli; y La victoria de lo incompatible, de Mariana La Torre. Durante los intervalos, la mejor música sonará en vivo –en el bar del teatro– de la mano de Vero Gerez, Ailin Zaninovich y José Scaglione.

“En esta oportunidad, el festival apuesta a la producción propia y a la visibilidad, como siempre, de las creadoras más talentosas de las artes escénicas contemporáneas”, afirma Ramiro Bailiarini, artista y curador de la propuesta junto a Sebastíán Francia. “El Festival Callejón es un espacio independiente que apoyamos y producimos de la mano de las artistas que admiramos y con quienes nos encanta compartir procesos creativos”, concluye Francia.

Entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre se desarrollará el Festival Internacional de Teatro por la Igualdad . Se trata de un festival organizado por la Fundación Igualdad que tiene como objetivo convertirse en un punto de conexión y articulación entre las diferentes expresiones teatrales en torno a temáticas de diversidad sexual, defensa de los derechos humanos y preservación de la memoria histórica de la comunidad LGBTIQ+ de nuestro país, la región y el mundo. El festival, en su primera edición 2022, cuenta con una selección de obras cortas y una muestra internacional con obras de la comunidad hispana de los Estados Unidos y Puerto Rico. Adicionalmente cuenta, dentro de su programación, con charlas, talleres y actividades para las infancias y radioteatro en vivo.

Entre el viernes 18 y el viernes 25 de noviembre, se podrá asistir a la 4ª Edición del Ciclo de Teatro y Feminismos del Celcit . Se trata de una experiencia teatral independiente y autogestiva que busca poner en el centro de la escena diversas problemáticas que atraviesan los feminismos, en el marco la semana de la Eliminación de la violencia contra las mujeres.

Además, entre el 10 y el 13 de noviembre, con entrada libre y gratuita, se desarrollará la 26º Edición del Festival de La Víspera. El mismo es organizado por El Baldío Teatro (El Palomar) en colaboración con Galpón Momo Teatro, Festival Pirologías, Cono Teatral y Las Palomas Dicen (Grupo de Teatro Comunitario).

La mudita, en el Ciclo de teatro y feminismos del Celcit gentileza

Para agendar:

Festival Llegás, entrada gratuita

Hoy, a las 21. Me encantaría que gustes de mí. Dirección: Luciana Mastromauro. Teatro Beckett, Guardia vieja 3556. Domingo 30, a las 15. Ultima(s) catástrofe(s). Dirección: Martín Seijo. Pirámide de Plaza de Mayo.

Lunes 31, a las 21.30. Mi hijo solo camina un poco mas lento. Dirección: Guillermo Cacace. Teatro El Picadero, Pje. Enrique Santos Discépolo 1857.

Festival Callejón. Del 1° al 5 de noviembre en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Localidades $1500 disponibles en Alternativa. http://www.alternativateatral.com/espacio26-espacio-callejon

Festival Internacional de Teatro por la Igualdad: Las entradas son gratuitas para todas las actividades, el acceso es por orden de llegada hasta completar el cupo disponible. Programación disponible en https://teatroporlaigualdad.ar/

Ciclo de Teatro y Feminismos del CELCIT, Moreno 431, entre el viernes 18 y el viernes 25 de noviembre de 2022. Entrada general: $1000. Gratuita para menores de 25 años y mayores de 65 años (consultar para cada espectáculo). Por Alternativa.

Festival de la Víspera, del 10 al 13 de noviembre, programación completa: https://linktr.ee/festival_de_la_vispera

