Enrique Pinti: el fuego cruzado con L-Gante, la última polémica que protagonizó

Enrique Pinti, el histórico capocómico que murió este domingo a los 82 años, mantuvo en noviembre un fuerte cruce con el cantante L-Gante, que dio lugar a una de las últimas polémicas en las que estuvo involucrado. Llegó a decir que el cantante de la cumbia 420 es un “grasa”, lo que le valió fuertes críticas.

“La verdad que yo no le veo mucho talento”, dijo Pinti en Mitre Live, el espacio digital de la radio, y amplió su postura: “Cuando yo era chico, les veía talento a Antonio Tormo, Ramona Galarza o Alberto Castillo. Talento para meterse en el ambiente. Yo decía que no cantaban tan mal y que no desafinaban, a mis diez años. En cambio, a L-Gante no. Pero uno ya está grande y tiene otra sensibilidad”.

En este sentido, el humorista se refirió a la irrupción del cantante en el mundo espectáculo. “Siempre hubo estrellas repentinas, antes de la bailanta... había artistas que se hacían famosos por la radio que eran mersas o grasas, como puede ser hoy L-Gante”, consideró.

De todos modos, subrayó que “hay que tener respeto por esa gente, porque de alguna manera está haciendo fama”. Y disparó: “A mí no me llega; pero de todas maneras, yo tengo respeto por lo popular y no lo pongo en una carpeta negra”.

La declaración no pasó desapercibida. Después de la entrevista, las redes se hicieron eco de los comentarios de Pinti y, con gran indignación, algunos usuarios se manifestaron disconformes con las palabras del actor.

La irónica respuesta de L-Gante a Enrique Pinti después de la crítica lapidaria del actor

Uno de los que reaccionó ante las declaraciones fue el propio Elian Ángel Valenzuela -conocido popularmente como L-Gante-, quien decidió responderle al actor a través de sus historias de Instagram. Lo hizo mientras se encontraba en Bolivia, en una gira por distintas ciudades.

“Me levanté decidido y creo que me voy a retirar porque acabo de ver una noticia, que un señor, Enrique Pinti, dijo que yo no tengo talento y soy grasa”, consignó. Y agregó con sarcasmo: “Para el siguiente programa, traigamos a un dinosaurio y lo ponemos a hablar de L-Gante así subimos el rating”.

En su descargo, L-Gante sostuvo que existía, además, una “estrategia” de algunos medios para afectarlo, la cual que consistía en entrevistar artistas con la intención de que hablaran mal de él.