La irónica respuesta de L-Gante a Enrique Pinti después de la lapidaria crítica del actor

Luego de los duros calificativos con los que Enrique Pinti describió a L-Gante, los cuales generaron indignación en redes sociales, el emblema de cumbia 420 no se quedó callado y decidió responderle al actor. A través de sus historias de Instagram, el cantante lanzó un comentario irónico.

Desde Bolivia, donde está de gira desde hace algunos días, Elian Ángel Valenzuela -conocido popularmente como L-Gante- se tomó un momento para contestarle al humorista: “Me levanté decidido y creo que me voy a retirar porque acabo de ver una noticia, que un señor Enrique Pinti dijo que yo no tengo talento y soy grasa”.

Con sarcasmo, agregó: “Para el siguiente programa traigamos a un dinosaurio y lo ponemos a hablar de L-Gante así subimos el rating”. A su vez, sostuvo que existía una “estrategia” de algunos medios para afectarlo y que consistía en entrevistar artistas con la intención de que hablaran mal de él.

La irónica respuesta de L-Gante a Enrique Pinti después de la crítica lapidaria del actor

El cruce entre L-Gante y Pinti comenzó hace un par de días cuando el actor conversó con Juan Etchegoyen durante una entrevista en Mitre Live (Radio Mitre) y criticó en duros términos al intérprete de 21 años. “La verdad que yo no le veo mucho talento”, y añadió que el cantante era “grasa”.

Asimismo, el humorista se refirió a la fama del cantante y señaló que siempre hubo estrellas que se popularizaban de la noche a la mañana y se volvían famosos por la radio y que también “eran mersas o grasas, como podía ser hoy L-Gante”.

Enrique Pinti L-Gante

Por último, pese a que el actor suavizó al final su dura opinión expresando que igual había que respetar porque igual lograron la fama, cerró diciendo: “A mí no me llega, pero de todas maneras yo tengo respeto por lo popular y no lo pongo en una carpeta negra”.

No obstante, esta no es la única vez que L-Gante responde directamente a quien lo critica. A principios de octubre, la legisladora del municipio de Rosario Daniela León, se negó a que le otorgaran el reconocimiento como “visitante distinguido” al argumentar que las canciones del trapero “ejercían violencia simbólica de género”.

Durante una sesión del consejo, la legisladora leyó a sus colegas algunas de las frases de las canciones de L-Gante en un video que se viralizó.

El cantante no tardó en salir a responderle directo a la mujer: “Hola, ¿qué tal? ¿Es verdad que presentaste una oposición contra el L-Gante y perdiste? Nooooo”, se le escuchó decir en una nota de voz que le envió por privado a través de redes sociales y que la legisladora luego hizo pública la conversación.