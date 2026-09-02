Era en el Hipódromo de San Isidro, pero cambió de lugar: dónde toca Maroon 5 este jueves 3 de septiembre

Maroon 5 vuelve a la Argentina. A cuatro años de su última visita al país, la banda estadounidense se hará presente en el Movistar Arena, y no en el Hipódromo de San Isidro como estaba estipulado.

La empresa DF Enterteinment, en su cuenta de Instagram, anunció la noticia del cambio de locación en el pasado mes de julio, sin dar las razones de la modificación.

Maroon 5 vuelve a la Argentina AFP

Al tener diferentes capacidades uno del otro, la empresa avisó que quienes ya tenían su entrada recibirían un mail con la información necesaria sobre el “proceso de reubicación y/o devolución de tickets”.

En cuanto a la venta de entradas, las localidades están completamente agotadas. Aún se desconoce si en las próximas horas saldrá un remanente para quienes hayan optado por la devolución de los tickets.

Maroon 5 se presentará, finalmente, en el Movistar Arena

Esta presentación dará paso a la difusión de su octavo disco, Love is like. De esa forma, la banda conformada por Adam Levine, Jesse Carmichael, James Valentine, Matt Flynn, PJ Morton y Sam Farrar continúa un tour de promoción que los llevó a desembarcar en distintas ciudades europeas y de los Estados Unidos.

El álbum de estudio marca un retorno a sus inicios con el eje creativo como principal protagonista. Uno de los detalles distintivos son las colaboraciones: a la canción que da título al disco se suma Lil Wayne, más conocida como Lisa, la cantante tailandesa de Blackpink, que prestó su voz en “Priceless”, y la estadounidense Sexyy Red en “I like it”.

Maroon 5 - Memories

Con más de 100 millones de discos vendidos y un amplio repertorio de hits que recorren el mundo entero, Maroon 5 pisará, nuevamente, suelo argentino. Su primera incursión fue en noviembre de 2008; luego, en 2012, se presentó en Ferro. Cuatro años más tarde hizo lo propio en el Hipódromo de Palermo y, en 2022, lo que fue su última visita, realizó un show en el Campo Argentino de Polo.