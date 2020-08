Ernesto Tenembaum afirmó que lo que sugiere el informe que citó Facundo Manes "son verdades bastante de perogrullo" y que "es obvio que la situación es estresante" Fuente: Archivo

Ernesto Tenembaum cargó el miércoles por la mañana contra el neurocientífico Facundo Manes, luego de que el exrector de la Universidad Favaloro dijera que "estamos viendo una epidemia de enfermedad mental y los argentinos estamos exhaustos", y que "seis de cada diez argentinos tienen síntomas leves, moderados y severos de depresión". Durante una entrevista radial, Manes citó una investigación de INECO, la fundación que preside, y entre otras cosas había dicho que "los jóvenes están sufriendo mucho y tenemos que evitar que se haga crónico".

En este sentido, Tenembaum afirmó que lo que sugiere el informe que citó Manes "son verdades bastante de perogrullo", que "es obvio que la situación es estresante", y sostuvo que la forma en que se está dando el debate sobre la cuarentena "es desleal".

"Me llamó la atención las declaraciones de Facundo Manes, me cuesta unir los datos que da sobre los adolescentes con lo que dijo que la cuarentena no se banca más", consideró Tenembaum y, dicho esto, leyó el estudio INECO para desmentir las afirmaciones del neurocientífico: "Cuando leés el estudio textual dice esto: 'La mayoría mostró síntomas subclínicos de depresión y ansiedad. Lo que no significa que sea un diagnóstico, sino señales de alerta de que los adolescentes no la están pasando bien'."

"No la están pasando bien los adolescentes, los abuelos. si alguien la está pasando bien con esto, hay que investigar al 30% que no muestra señales de depresión, no al 70% restante", relativizó el periodista, y sostuvo que "es obvio que es una situación muy estresante para todos, muy extensa y difícil de bancar, y la sociedad lo está mostrando, pero es un informe que cuenta algo bastante de perogrullo".

"No es que hay un 70% de deprimidos, está desmintiendo lo que sugieren los títulos, y sacando a Manes y a INECO del medio, me preguntaba si no hay algo desleal en la manera en que se da el debate sobre la cuarentena", cuestionó el conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio con vos). "Hay una parte leal como la del remero, y otra parte que se arman historias con frases, segmentos y fragmentos de cosas que no son lo que se está diciendo", finalizó.