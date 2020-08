Facundo Manes dijo que "los argentinos estamos exhaustos" y que "necesitamos menos miedo y más cuidado" Fuente: Archivo

11 de agosto de 2020 • 11:25

El neurocientífico Facundo Manes dijo que por la cuarentena prolongada "estamos viendo una epidemia de enfermedad mental y los argentinos estamos exhaustos" y consideró que "lo peor que nos puede pasar es que una facción quiera resolver todos los problemas de la Argentina".

El exrector de la Universidad Favaloro contó que realizaron una investigación en la Fundación INECO con "resultados que son lamentables" y sostuvo que "seis de cada diez argentinos tienen síntomas leves, moderados y severos de depresión".

"Esto cuadruplica o quintuplica los valores de la prepandemia", argumentó, y además reveló que "ocho de cada diez jóvenes del país tienen síntomas de depresión, leve, moderada o severa".

"Los jóvenes están sufriendo mucho y tenemos que evitar que se haga crónico. Si tenemos un pueblo quemado y una sociedad exhausta, por más que arreglemos la deuda o traigamos inversiones, si tenemos un pueblo desmotivado, deprimido y ansioso, estamos frente a un problema no solo humanitario, sino social y económico", destacó Manes en diálogo con el programa Cada mañana que conduce Marcelo Longobardi por radio Mitre.

En este sentido, sostuvo que "cuando la sociedad percibe que los gobiernos tienen un discurso que no es claro, que sienten que hay oportunismo y cierto cinismo para la próxima elección y no para el bien común, esto impacta muy negativamente en nuestra salud mental. Y puede ser un búmeran para ellos [los políticos]", y agregó: "Cuando la sociedad sospecha que hay oportunismo y no hay previsibilidad, nos hace más miserables desde el punto de vista de la salud mental".

Menos miedo, más cuidado

"Estoy muy preocupado porque además del virus se está propagando el miedo. Necesitamos menos miedo y más cuidado. El miedo que hoy existe en forma generalizada es un estado emocional negativo que se genera por una amenaza próxima. Es una alarma", explicó Manes, y argumentó: "El miedo es muy efectivo para el control social, el miedo a perder el trabajo hace que el trabajador agache la cabeza, el miedo a ser perseguido le hace al ciudadano resignarse frente al atropello del poderoso. El miedo es una estrategia primitiva de coerción. Necesitamos menos miedo y más cuidado, porque vamos a convivir con el virus por varios meses y no vamos a poder estar en una cuarentena eterna".

Sobre la diferencias entre dirigentes políticos del gobierno y de la oposición sobre como salir de la cuarentena, Manes consideró que "lamentablemente entramos en una disputa de facciones".

"Cuando un grupo se identifica con un bando, incurre en el razonamiento motivado, no escucha argumentos científicos, tenemos falsos dilemas de cuarentena versus muerte, economía versus salud, seleccionamos los datos que coinciden con lo que queremos creer. Y le quitamos valor a lo que contradice lo que pensamos. Estoy viendo una lucha de facciones en Argentina y es lo peor que nos puede pasar", planteó.

"Tenemos que recuperar el pensamiento crítico. No lo puede resolver un sector o un gobierno. Tendría que convocarse a todos los sectores para un equipo multidisciplinario", reclamó el neurocientífico. "La falta de horizonte y la falta de perspectiva es lo que nos afecta nuestra salud mental".

"Si estamos todos fanatizados reducimos el pensamiento crítico. Hay que pensar lo que viene, y si eso no se hace, vamos a caer otra vez en uno de los problemas argentinos, que es cuando una facción quiere resolver todos los problemas del país", finalizó.