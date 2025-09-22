Facundo Manes cuestionó la baja temporal de las retenciones: “Del plan platita al plan sojita en períodos electorales”

“Pasamos del plan platita del gobierno peronista, al plan sojita del oficialismo, sin retenciones pero solo en procesos electorales”. Facundo Manes relativizó el impacto económico de la medida que elimina las retenciones para las exportaciones de granos hasta el 31 de octubre, anunciada este lunes por el Gobierno. En su visita a LN+, el candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires también apuntó contra sus principales oponentes.

Facundo Manes en LN+

“En el país estamos viviendo una nueva desilusión. Pasamos del populismo K, con inflación, emisión y corrupción al populismo de Milei, con odio, violencia y recesión”. De esa forma sintetizó Facundo Manes los dos modelos de país que se enfrentarán en la próxima contienda electoral de octubre.

Sobre su carrera hacia un lugar en la Legislatura, se desmarcó: “Patricia Bullrich y Mariano Recalde son lo mismo: soluciones fáciles a problemas difíciles”, manifestó Manes.

Consultado sobre su mirada acerca de las necesidades de la población, Manes dijo: “Los argentinos necesitan un nuevo debate. Todavía hay lugar para el sentido común en la Argentina: un espacio sin odio".

Facundo Manes en los estudios de LN+

En palabras del neurólogo, “lo que pasó en las elecciones bonaerenses no fue una victoria de Kicillof: fue un castigo a Milei, porque la gente no llega a fin de mes”. “El modelo económico del Gobierno no funciona y el político está aislado", enfatizó.

“Nos vamos a la banquina”

Durante su intervención en LN+, Manes se mostró pesimista en el corto plazo. “Luego del revés electoral, Milei no cambió el gabinete ni el plan económico y sigue gritando. Nos vamos a la banquina nuevamente”, analizó el candidato a senador porteño.

Sobre el modus operandi de la gestión Milei, Manes puntualizó: “Vinieron a combatir la casta pero en realidad están combatiendo a la clase media argentina. El Gobierno destruye a los médicos, los jubilados, los estudiantes y los periodistas”.

“Y también a los políticos. Hoy los legisladores dicen ‘vamos en contra del Presidente’ porque, además de sacarles la dignidad, los maltrata”, concluyó.