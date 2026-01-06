Sabrina Rojas reaccionó a los rumores de infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani

Los rumores de una supuesta infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani sacudieron el mundo del espectáculo en las últimas horas y no tardaron en generar repercusiones en su entorno. La versión fue lanzada por Fernanda Iglesias en Puro Show (eltrece), donde aseguró que el actor habría tenido un affaire con una joven española durante su estadía en Madrid.

Todo habría sucedido en el mes de noviembre, cuando Castro viajó para realizar una temporada teatral en el exterior. Según relató la periodista, el vínculo no habría pasado de algunos encuentros esporádicos, pero sí habría existido una actitud insistente por parte de él de volver a verse una y otra vez.

“Se ve que se sentía muy solo y entonces un día se va a comer un brunch a un barcito lindo de Madrid y ve a una chica preciosa, despampanante, de 28 años. A la chica le gustó. Le dio bola. Él le dijo que estaba solo, que estaba trabajando en Madrid. La invitó a su obra de teatro. La invitó a su casa. Se la chapó en la calle porque a ella le gustó”, detalló.

Griselda Siciliani y Luciano Castro (Foto: Movilpress)

“Quedaron en volver a verse y se pasaron los teléfonos. Él le empezó a escribir insistentemente. Ella le contestaba muy esporádicamente. De vez en cuando. Y él se ponía insistente. Se vieron otra vez más. A ella le llamó la atención que la gente le pedía fotos en la calle”, amplió.

Como parte del material expuesto al aire, la periodista reprodujo un audio que la joven española habría recibido, en el que una voz atribuida a Luciano Castro la invitaba a verse durante el día. “Sara, buen día, guapa. Mirá que yo ya arranqué el día bien temprano, hice todas las cosas, ahora tengo que hacer unas compras por aquí, por donde vivo. Nada. Si después tiene ganas, tú me dices y nos vemos”, explicó la mujer.

En medio de la polémica, quien aprovechó la situación para dejar su opinión sobre lo ocurrido con un picante mensaje en sus historias de Instagram fue nada más y nada menos que Sabrina Rojas. La expareja del actor primero reposteo una imagen con una frase reflexiva que decía: “Me amé tarde, pero a tiempo de salvarme”; esa indirecta fue inmediatamente relacionada con Luciano Castro.

Los sugestivos posteos de Sabrina Rojas en Instagram (Foto: Instagram @rojassabirna)

Horas más tarde, la conductora redobló la apuesta con una segunda publicación que resultó aún más explosiva. “Te juro que todo se pone bien. Para las que no se animan, para las que lo están transitando y no ven la luz. Les juro que un día todo se pone lindo. Muy…”, aseguró con una selfie suya feliz.

El llamativo posteo de Sabrina Rojas en redes sociales (Foto: Instagram @rojassabrina)

Al buscar la palabra directa de Sabrina Rojas sobre el tema, las cámaras de A la tarde (América TV) esperaron a la actriz en la entrada del canal y le consultaron sobre los audios explosivos revelados. Ante la pregunta, respondió: “Bueno, claro. Yo tengo un tema que es que laburo de esto. Que hago un programa también que se encarga de tratar estas cosas y que también por eso saben dónde encontrarme. Pero no soy yo quien tenga que hablar del tema. No es a mí a quien tienen que buscar, pero a mí ya nada me sorprende”.