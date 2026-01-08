La joya oculta de Netflix: la película con Morgan Freeman que te dejará intrigado hasta el final

No es la primera vez -ni seguro la última- que los fanáticos de Netflix encuentran una que otra joya oculta en la plataforma. Y eso ocurrió con Desapareció una noche, una película que se estrenó en 2007 y que hoy volvió a estar en el foco de la atención gracias a que muchos suscriptores del gigante del streaming le dieron nuevamente play.

Desapareció una noche, la joya oculta de Netflix que volvió a estar en boca de todos

Dirigida por Ben Affleck, la trama de la cinta, que dura casi dos horas, transcurre en un barrio obrero y rudo de Boston. Amanda, una niña de cuatro años, desaparece de su casa sin dejar rastro. La madre, Helene (interpretada por Amy Ryan), es una mujer con problemas de adicciones y una vida bastante negligente, lo que hace que la policía no avance mucho en el caso.

Desesperados, los tíos de la niña contratan a dos investigadores privados locales, Patrick Kenzie (Casey Affleck) y su pareja Angie (Michelle Monaghan), ya que ellos conocen los códigos de la calle que la policía ignora. En el medio aparece el personaje de Morgan Freeman, quien interpreta a Jack Doyle, un capitán de policía veterano que dedicó su vida a proteger a los niños tras sufrir una tragedia personal.

A medida que Patrick y Angie investigan, descubren que el secuestro no es lo que parece. Se cruzan con narcotraficantes, pederastas y policías corruptos, pero la verdadera sorpresa es que la desaparición de la niña esconde una conspiración orquestada por personas que “creen estar haciendo el bien”.

“Los detectives privados Patrick Kenzie y Angela Gennaro son contratados por una familia para que encuentren a una niña de cuatro años secuestrada en uno de los barrios más sórdidos de la ciudad”, dice la sinopsis oficial que invita a sumergirse en esta producción que promete no dejarte pestañear.

“Un thriller apasionante y complejo... Trabajo excepcional de un reparto encabezado por un apropiadísimo Casey Affleck”; “Fascinante thriller. Desapareció una noche está llena de oscuros secretos, y la forma en que son desentrañados te mantendrá pegado a la butaca” y “El resultado es un ejercicio superior del procedimiento policial, y algo más: un estudio de la tortuosa naturaleza humana. (...) lo que distingue al guion es (...) lo bien ocultos que están los secretos, y el perfecto sentido que tiene el cuándo estos son revelados”, fueron algunas de las críticas positivas que recibió de especialistas en el sitio web FilmAffinity.

Otras tres joyas ocultas para ver en Netflix

1. El apostador (2014)

Suspenso/Drama. Jim Bennett es un profesor de literatura de la universidad con un grave problema: le gusta demasiado apostar. Debido a su ludopatía, el profesor ahora tiene muchas deudas que saldar, deudas que lo conducen hacia nuevas amistades para nada recomendables. Bennet no sabe cómo pagar el dinero que debe y ya no tiene a quién acudir, por lo que se encamina a los bajos fondos de la ciudad en busca de una salida, pero allí no encontrará más que nuevos problemas. Duración: 1 h 51 min. Ver El apostador.

2. Paddleton (2019)

Comedia/Drama. Una amistad entre dos vecinos se convierte en un viaje emocional inesperado cuando a uno de ellos se le diagnostica un cáncer terminal. Duración: 1 h 29 min. Ver Paddleton.

3. La excavación (2021)

Drama/Melodrama. Inglaterra, 1939. En los meses previos a la II Guerra Mundial, Edith Pretty, una terrateniente viuda madre de un niño, contrata al excavador y arqueólogo Basil Brown para que investigue unos singulares montículos que hay en su propiedad en Sutton Hoo. Brown comienza a excavar, y lo que descubre resulta extraordinario. Duración: 1 h 52 min. Ver La excavación.