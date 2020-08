Enojado, el periodista sostuvo que el proyecto "es un disparate" Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de agosto de 2020 • 18:45

Ernesto Tenembaum cuestionó en términos muy duros el proyecto de reforma judicial que avanza en el Senado de la Nación . Puntualmente, criticó la cláusula sobre los medios: consideró que "es un disparate" y que es el resultado de "la obsesión de Cristina Kirchner con los medios a través de Parrilli". El conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio con vos) sostuvo además que no puede creer "que el PJ repita el mismo error de la obediencia debida" y que "el Gobierno se pone muy nervioso cuando uno lo critica".

"El gobierno avanza en el proyecto de reforma judicial en el Senado y no lo hace por consenso, dicen: 'Vamos para adelante porque tenemos un montón de jueces para designar'. Lo están haciendo en medio de la pandemia y mucha gente se pregunta: ¿designar jueces? ¿Qué están discutiendo? ¿No era que ibas a poner la ley del aborto? Sí, pero en medio de la pandemia no. ¿No era que ibas a aprobar la ley de impuesto a la riqueza? Eso se trabó no sé por qué. Pero la reforma judicial, 'vamos a fondo y no importa lo que pase'", comentó el periodista durante la mañana de este viernes.

En ese sentido, Tenembaum sostuvo sobre el proyecto: "Empezó por el Senado a una velocidad que en 20 días te lo tienen liquidado sin ni siquiera repartir el dictamen a la oposición, que es lo que está pasando en este momento. Y en el medio de todo esto hay un ruido enorme, una marcha enorme, Lavagna dice 'no cuenten conmigo', Schiaretti dice 'no cuenten conmigo', y avanzan igual, y meten una cláusula donde dice que los jueces tienen que denunciar si tienen presiones mediáticas para fallar en un sentido o en otro". Y subrayó: "La palabra 'mediática' es la obsesión de Cristina con los medios a través de Parrilli. Imaginate el despelote que se va a armar con esto en medio de la pandemia".

"En mi opinión, en términos de contenido el proyecto es un disparate, pero además en términos de forma meterle una velocidad absoluta con símbolos que son tremendos. ¿Presión mediática sobre los jueces? Yo me acuerdo cuando Cristina Kirchner tuvo la primera citación a indagatoria, puso 20 mil personas en la puerta de Tribunales para presionar al juez Bonadío; 20 mil personas que amenazaban a Bonadío: hablame de presión sobre la justicia", recordó.

Por último, lanzó fuertes críticas al peronismo: "No puedo creer que el PJ repita el mismo error de la obediencia debida, no puedo creer que de los más de 40 senadores del PJ no haya 3 que digan: 'Che, esto no corresponde y tiene que ser por consenso'. Va a pasar lo mismo que el Memorándum con Irán, que Cristina decía 'hay que aprobarlo' y todos levantaban la mano como autómatas. No es que sea Alberto o Cristina, ¿toda la estructura del PJ va a bancar semejante disparate? Es un tema muy sensible y el gobierno se pone muy nervioso cuando uno lo critica. Y corresponde que se pongan nerviosos porque están volviendo a recorrer caminos ya recorridos con los resultados ya conocidos", finalizó.