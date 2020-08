Además, el periodista se refirió a la convocatoria como un "hecho político que desafía al Gobierno a pensar" Fuente: Archivo

Ernesto Tenembaum compartió su opinión sobre el banderazo del 17A y sostuvo que, si bien "fue una marcha chica para la historia argentina", su magnitud no se puede medir con "los parámetros prepandemia". En ese sentido, el conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio con vos) afirmó: "No tengo dudas, así fueran tres personas o 400.000, de que la marcha representa a un sector importante de la población".

"Para quien piense que son una minoría: podrán ser una minoría pero muy activa, ruidosa y muy numerosa. Hay mucha gente que se ve expresada en los miedos, el miedo a convertirse en Venezuela, para decirlo vulgarmente, o el miedo a que el kirchnerismo se quede con todo. Creo que es un hecho político y que desafía al gobierno a pensar", analizó.

"Que este sector social tenga una movilización así es un hecho que desafía al gobierno a pensar, es un fenómeno político que está", reiteró, aún cuando dijo no estar de acuerdo porque fue "una marcha que desatendió un reclamo sanitario muy claro por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".

"Es cierto que la mayoría tenía barbijo, pero también en muchos lugares no hubo distanciamiento. Dada esta situación existe el riesgo de que la marcha le haya dado un envión al virus", evaluó Tenembaum, y se refirió a las consignas de la manifestación, como la oposición a la reforma judicial o el reclamo por las jubilaciones. "También hubo símbolos muy agresivos: muñecos inflables con Cristina presa, Alberto Fernández como títere en la horca, no es un tono constructivo, es muy agresivo. Las personas que levantan esos carteles tienen discursos extremos", caracterizó.

"Me preocupa que, si al problema sanitario que es grave y al problema económico que es grave, se le agrega la grieta en carne viva, vamos a tener un problema mucho más grave", adelantó, y agregó: "Me preocupó la marcha en sus tonos, en su simbolismo y en su capacidad para desobedecer un consejo sanitario. Es totalmente legítimo, pero me parece que fue una escalada de la grieta, en un momento que me resulta increíble que mucha gente tenga como prioridad la reforma de la justicia, que no es la prioridad del momento. No me fui a dormir contento ni sereno ni nada". Para concluir, expresó: "El desafío nuestro es salir de ahí [la grieta], y si no salimos, vamos a estar mucho peor de lo que estamos".