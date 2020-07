Para el periodista, las acciones del ministro de Seguridad bonaerense están "minando la autoridad de su Gobierno" Fuente: Archivo

1 de julio de 2020

Ernesto Tenembaum criticó en términos muy duros a Sergio Berni , tras la irrupción del actual ministro de Seguridad de Axel Kicillof en un operativo de control en puente La Noria implementado por la Policía Federal, fuerza que depende del Ministerio de Seguridad nacional, donde el funcionario bonaerense no tiene autoridad.

"Es demencial lo que está haciendo Berni, está minando la autoridad de su Gobierno", afirmó el conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio con vos), durante el pase de su programa con el del periodista Reynaldo Sietecase . "Es la irrupción de alguien que está fuera del esquema; es evidente que cuando Berni va a un lugar donde hay prensa y encara a los policías a los gritos, está pidiendo una salida", consideró Tenembaum.

"No entiendo bien qué está haciendo, ayer sosteniendo a su jefe de Gabinete que viola la cuarentena por defender a su mujer Verónica Ojeda , es tan raro, no termino de entenderlo", añadió Sietecase.

"Cuando uno ve que desautoriza al Presidente de la Nación varias veces sin ningún tipo de problema , que además defiende a su jefe de Gabinete en un hecho muy controversial, que además no participa de la reuniones de coordinación y que ahora increpa públicamente un operativo, y... no tenés forma de sostenerlo", evaluó Tenembaum, y agregó: "Hace mucho más daño su permanencia, es mejor bancarte una crisis de una transición porque ya jefe de seguridad no hay, [Kicillof] tiene que buscar a alguien que sepa de esto y que sepa conducir".

"Es un tema muy delicado cambiar ahora el jefe de seguridad de la provincia, pero él va hacia eso, está buscando la salida heroica", dijo Tenembaum y Sietecase aceptó: "Da la sensación que lo está buscando, es desconcertante".

"Es una macana en el debate público, porque tiene un costo para Kicillof, pero dejarlo tiene un costo más alto. Más en estas circunstancias que la gente está angustiada; generar un conflicto por ambiciones personales es delirante, es muy despreciable respecto de la responsabilidad que un funcionario tiene que tener", finalizó.