"Al lado de Víctor Hugo Morales, Cristina Pérez es una dama en el sentido de cómo lo trató al presidente", criticó Tenembaum Fuente: Archivo

Ernesto Tenembaum se refirió en términos muy duros al trato que le dispensó el periodista Víctor Hugo Morales al presidente Alberto Fernández durante una tensa entrevista sobre la condena argentina a la violación de los derechos humanos en Venezuela. Además, cuestionó a los sectores de la izquierda kirchnerista que avalan países autoritarios "solo por oponerse a los Estados Unidos".

"La charla tuvo un nivel de tensión con algo de destrato de parte Víctor Hugo hacia el presidente que a mi no me gusta", afirmó el conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio Con Vos), y comparó: "Al lado de Víctor Hugo, Cristina Pérez es una dama en el sentido de cómo lo trató al presidente, o Luis Majul".

"Lo que yo he escuchado ayer es de lo más duro en el trato; no en el planteo, que tiene todo el derecho del mundo de hacer, pero en el trato, es como que alguien te tome examen en términos bastante exasperados", criticó Tenembaum.

En ese sentido, recordó que "no hay organismo de derechos humanos del mundo que sea serio que no diga que lo que pasa en Venezuela es una catástrofe, con desapariciones, torturas y asesinatos, persecución a la oposición, cierre de medios de prensa".

Sin embargo, Tenembaum consideró que como Venezuela "está enfrentado con los Estados Unidos, para un sector de la izquierda y del kirchnerismo, y Víctor Hugo es un síntoma de eso, hay una tradición histórica, no es solo Víctor Hugo, de decir: 'No nos importa que un país sea una dictadura o no, el tema es que esté contra los Estados Unidos; nosotros lo bancamos porque el malo es Estados Unidos'", describió, y agregó: "O negás la realidad, o la asumís y decís que no te importa".