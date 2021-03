Ernesto Tenembaum se disculpó con Alberto Cormillot por sus dichos sobre su paternidad

La semana pasada, Ernesto Tenembaum deslizó en su programa de radio un comentario polémico acerca de la paternidad que había anunciado poco antes el doctor Alberto Cormillot, a sus 82 años. “Parece que está por tener una huerfanita”, había dicho el periodista, que este lunes reveló que le pidió disculpas al nutricionista por sus dichos.

Este lunes a la mañana, en su programa ¿Ahora, quién podrá ayudarnos?, de Radio con Vos, Ernesto Tenembaum se refirió al episodio que lo había tenido como protagonista la semana pasada cuando bromeó con la noticia de que Cormillot sería padre de una niña.

Ernesto Tenembaum se disculpó con Cormillot por la broma sobre su paternidad

Esto ocurrió cuando el periodista presentó la columna de Tamara Pettinato. La hija de Roberto Petinatto comenzó su participación diciéndole, en tono de chiste: “No me gustaría que te reprimas”.

La columnista hacía alusión a que el comentario del conductor del programa había surgido en una conversación con ella. “No, de ahora en más me reprimo, porque me sacan de contexto algo de lo que digo, se arma un despelote bárbaro y tengo que llamar y pedir disculpas. Así que de ahora en más, me reprimo”, señaló Tenenbaum.

“Le mandamos un beso a Cormillot, que lo amamos y que no quisimos decir nada sobre su persona, pero bueno, lo dijimos”, agregó Pettinato.

“Yo le pedí disculpas –confesó entonces el periodista-. La vez pasada hicimos un chiste sobre la notica que iba a ser papá a los ochenta y pico, y lo levantaron algunos portales, y eso rebotó mucho. Cuando leí lo que levantaron dije: ‘Uh, eso puede dolerle a alguien’”.

Ernesto Tenembaum contó en su programa que habló con Alberto Cormillot para pedirle disculpas y explicarle que había expresado sus dichos dentro de una "sección de humor" Archivo

“Lo llamé (a Cormillot), le pedí disculpas, le dije que nosotros no queremos hacer doler a nadie, que era una sección de humor, que a veces se nos va un poquito la cosa”, agregó.

Ante la consulta de sus compañeros sobre cuál había sido la respuesta de Cormillot , Tenembaum respondió: “No me dijo nada. Me agradeció, estuvo divino. Y de verdad creo que son decisiones muy personales e íntimas. Ojalá que la niña sea feliz y que ellos también, y chau”.

Finalmente, en broma, el periodista le echó la culpa del incidente a Tamara Pettinato, que fue la que trajo la noticia y, según el conductor, había sido la responsable indirecta del comentario.

LA NACION