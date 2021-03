El polémico comentario de Ernesto Tenembaum sobre la paternidad de Alberto Cormillot a los 82 años

En las últimas horas, Alberto Cormillot compartió la feliz noticia de su futura paternidad y confirmó que, a los 82 años, espera un hijo junto a la nutricionista Estefanía Pasquini. Por la popularidad del médico, la noticia ocupó la agenda matutina del viernes, y Ernesto Tenembaum fue uno de los periodistas que informó el hecho. En una sección distendida de su programa por Radio con vos, el conductor hizo algunas curiosas declaraciones sobre la novedad.

Su programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? tiene una clásica sección dedicada a comentar las noticias de la farándula, a cargo de Tamara Pettinato. Luego de señalar que Cormillot y Pasquini esperan su primer hijo juntos, la columnista y el conductor intercambiaron una serie de llamativos comentarios sobre el tema.

“Otro tema que no sé cómo me cae pero yo solo lo cuento, Alberto Cormillot va a ser papá nuevamente a los 82 años, y dice: ‘Si es nena, se va a llamar Aurora’”, comenzó Tamara. Intentando interpretar las ideas de Pettinato, Tenembaum continuó: “A vos te cae mal, te parece que está por tener una huerfanita... Decilo directamente, que es lo que vos pensás”, disparó.

“¡Pero es lo que vos estás sugiriendo!”, añadió el periodista, antes de que llegara una respuesta de su compañera. Dada la tensión que el comentario del Tenembaum generó en el estudio, Yamila Segovia, otra de las columnistas, manifestó: “Chicos, impresentables todos”. Con la intención de retomar el tema y dejar en claro su posición, Pettinato sumó: “No, lo primero que pensé no fue ‘una huerfanita’ sino cuántos años...”. Y cerró: “Igual está en su derecho de encargar 200 hijos hasta el día que se muera, ella tiene 34 años y él 82”.

Alberto Cormillot será padre por tercera vez

Si bien ya había dado pistas de que tenían ganas de agrandar la familia con su pareja, Estefanía Pasquini, con quien se casó hace casi dos años, esperó hasta ahora para dar a conocer la noticia. “La idea era confirmarlo a los tres meses y ayer Guillermo Andino me preguntó si había planes y no pude decir que no”, explicó en el ciclo de Marcelo Longobardi.

Alberto Cormillot se casó con su colega, la nutricionista Estefanía Pasquiini, con quien ahora espera su tercer hijo Gerardo Viercovich - LA NACION

El nutricionista ya había manifestado en varias oportunidades que junto a su colega, de 34 años, querían tener un hijo. “Estefanía es joven, ella está muy entusiasmada con el que sería su primer hijo y yo también. Está hablado, no es una sorpresa”, había dicho ayer en Es por ahí, el ciclo que conducen Andino y Soledad Fandiño por la pantalla de América.

Cormillot es padre de Reneé y Adrián, fruto de su relación con Monika Arborgast y tiene varios nietos. Ahora, a los 82 años, volverá a embarcarse en la paternidad. “Hicimos varios acuerdos. Yo me despierto a las 3.45, así que de noche no puedo levantarme. Lo que estoy pensando es en qué lugar de la casa voy a poner un sofá-cama”, lanzó y agregó: “También hicimos un acuerdo respecto a pañales y a tareas hogareñas y muy posiblemente no sea tan colaborador”.

LA NACION