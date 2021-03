Los Mammones: Estefanía y Alberto Cormillot contaron detalles de su embarazo

La noticia fue una sorpresa, una grata sorpresa. Casi por casualidad, en un idea y vuelta con Guillermo Andino, el doctor Alberto Cormillot contó que va a ser padre a los 82 años. Casado en 2019 con su colaboradora, la nutricionista Estefanía Pasquini, el especialista aprovechó una pregunta del conductor de Es por ahí, para hablar de lo feliz que lo hace la novedad.

Sin embargo, había mucha información que faltaba contarse, y de eso se encargó Jey Mammon, que consiguió lo imposible para el resto: reunir en el último programa de la semana de Los Mammones al doctor, a su hijo Adrián y a Estefanía.

“Lo estábamos buscando. Imaginate que una cosa de estas te puede venir de accidente si sos joven, pero a los ochenta es porque tomaste la decisión”, aclaró de muy buen humor el doctor, luego de explicar que como ella se venía sintiendo mal le hizo hacer un test de Covid que fue “falso positivo”. Leyendo luego el informe descubrieron que estaba embarazada.

Aunque Pasquini prefirió no sumarse al living, detrás de cámara se incorporó rápidamente a la charla: “Nos conocimos en la clínica. Estamos pensando en tener un hijo desde antes de casarnos. Sabíamos que íbamos a tener un bebé”.

El conductor no solo desentrañó los pormenores de la historia de amor, sino que también puso el foco en la mirada de los demás, en el famoso “qué dirán”, que también fue un disparador de la noticia. Al respecto, Cormillot fue categórico: “Yo mismo he criticado a algún amigo mío grande que se casó con una chica joven, entonces entiendo las posturas que pueda haber. Pero nada que nos digan puede ser más de lo que nosotros ya hablamos. Además hay una cosa que es ‘el viejismo’, parece que no pudiera enamorarse o divertirse por la edad que tiene”. Estefanía completó: “Hoy no me importa mucho lo que dice la gente, pero hay algunas cosas que duelen un poquito. Por suerte lo tengo a él que me hace bajar mucho”.

Fiel al estilo del programa no faltó la nota de humor relacionada a la fascinación de Cormillot por los enanos de jardín que tiene en su casa, y por el convencimiento de que tienen vida propia. Consultada por Jey, la respuesta de su esposa fue tan divertida como contundente: “Para mí que ya son cosas de la edad”.

Más en serio y a modo de cierre, la mujer le dijo mirándolo a los ojos: “A veces la gente cree que me estás sacando años, y me estás dando un montón de vida”.

