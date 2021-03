Habló Tamara Pettinato tras el brote psicótico de su hermano Felipe

El viernes pasado, Felipe Pettinato fue internado en el Hospital Pirovano luego de experimentar un “brote psiquiátrico agresivo controlado”. Durante el episodio, el joven habría agredido a su madre, Cecilia Dutelli, y a su hermana, Tamara.

Si bien en un comienzo la familia optó por mantener el silencio y no hablar con la prensa, esta mañana Tamara Pettinato se comunicó con Karina Iavícoli en Nosotros a la mañana y expresó algunas palabras.

“Es un tema de salud muy delicado y privado. No queremos contar nada, ni debatirlo en los medios. Es una vergüenza que la policía haya filtrado toda la información cuando son los que deberían cuidarnos”, escribió en un mensaje que le mandó a la periodista y que ella leyó al aire.

Según contó Iavícoli, hace tiempo que la familia está preocupada por Felipe. “Viene mal hace mucho tiempo y me imagino que ya no saben qué hacer. No es solo el tema de las adicciones, que él dice que no pero sí le pasó eso, sino que pesa sobre sus espaldas una causa de abuso sexual de una chica que era parienta de la que, estimo, sigue siendo su pareja y la mamá de su hija de dos años”, aseguró la panelista quien también explicó que Felipe tiene una mala relación con su padre, Roberto Pettinato, y que la hermana es quien se hace cargo junto con la madre.

Según indicaron fuentes policiales a Noticias Argentinas, el viernes la Comisaría Vecinal 12 A recibió llamados telefónicos alertando sobre la conducta de Felipe. Minutos más tarde, oficiales de policía llegaron a la vivienda, ubicada en el barrio de Saavedra, y entrevistaron al médico enviado por la prepaga. El profesional relató que había tenido que retirarse del inmueble porque el joven tenía una actitud agresiva.

Aunque la puerta de la casa estaba cerrada, los efectivos lograron acceder a través de la terraza y hallaron a Pettinato. Según se informó, el joven estaba “en buen estado”. Sin embargo, después de consultar con la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 7, la policía decidió trasladar a Felipe al Hospital Pirovano para continuar con su tratamiento.

“No hablamos de temas de salud con la prensa”, le dijo Roberto Pettinato a LA NACION al ser consultado sobre la salud de su hijo.

