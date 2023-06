La hija mayor de Charlie Sheen y Denise Richards contó de qué manera se gana la vida: “Soy una trabajadora sexual”

escuchar

“¿Te harías una cuenta en OnlyFans?” es la pregunta que más resuena por estos días en cualquier entrevista. Es que la plataforma de contenido sexual para adultos -que surgió en 2016 y ha crecido de forma exponencial en el último tiempo- no para de sumar nombres famosos a su catálogo. Mientras que en el plano nacional una de las pioneras en crear material para este tipo de plataformas fue Florencia Peña, en el plano internacional Bella Thorne y la rapera Cardi B tomaron la delantera. Quien también ha decidido sumarse a esta nueva modalidad de obtener ingresos es Samantha Sheen, la hija mayor de Charlie Sheen y Denise Richards.

Sami Sheen, hija de Charlie Sheen y Denise Richards, habló sobre su perfil en Onlyfans, la plataforma de contenido para adultos @samisheen - @samisheen

Si bien se supo que el protagonista de Two and a Half Men nunca estuvo de acuerdo con la decisión de su hija, lo cierto es que la joven de 19 ya lleva un año creando su propio contenido para este sitio . De hecho, la propia Sami se ha definido a sí misma como “trabajadora sexual”, ya que a través de su perfil recibe sus mayores ingresos económicos.

“No soy una estrella del porno y no tengo encuentros con gente . No me grabo teniendo sexo. Yo no hago eso”, explicó la adolescente (que no juzga a quién lo hace) a través de un video de TikTok mientras se maquillaba frente a un espejo. Tras aclarar que tampoco se desnuda de forma completa, la influencer reveló por qué se considera una trabajadora sexual. “La única razón por la que dije que soy una trabajadora sexual es porque mi principal fuente de ingresos proviene de mi OnlyFans. Y si las personas investigaran, se darían cuenta de que existen múltiples formas de trabajo sexual”, dijo intentando hacer reflexionar a sus seguidores.

“He estado haciendo esto durante casi un año entero y me encanta mi trabajo. No hay absolutamente nada ni nadie que pueda decir algo para hacerme querer conseguir un trabajo diferente en este momento”, expresó a pesar de que su padre Charlie Sheen no está para nada de acuerdo con esto.

Por último, Sami le respondió a todos los que la critican por no desnudarse frente a la cámara. “Sé que probablemente estén pensando: ‘¿Cómo diablos sos una trabajadora sexual si mantenés tus pechos censurados?’ Pero confía en mí, tengo mis formas. Solo quiero esperar hasta estar totalmente a gusto con todo lo que muestro”, lanzó con tono pícaro advirtiendo un posible paso por el quirófano. “Será una gran revelación cuando todo luzca grande y hermoso”, agregó.

Horas más tarde, en un nuevo video, la hija de Richards y Sheen se refirió a quienes la cuestionan por obtener ingresos a partir de la creación de contenido hot: “Amo mi trabajo y no hay nada que alguien pueda decirme que me haga desear conseguir un trabajo diferente. No sé por qué la gente lo juzga tanto mientras que yo amo trabajar desde casa, hablar con mis suscriptores, tengo mi propio horario, solo me hace muy feliz (...) Puedo pasar horas explicándome, pero no quiero ni tengo que hacerlo”.

La opinión de sus padres

Ya hace un tiempo, Samanta también había hablado de las virtudes de ser su propia jefa. “Todos piensan que es solo para cosas obscenas, pero podés publicar lo que quieras allí. Solo estoy haciendo lo mío, viendo si a la gente le gusta o no. Simplemente me gusta el lado creativo y poder tomar mis propias decisiones y ser mi propia jefa”, advirtió.

Para tener acceso al contenido audiovisual exclusivo que publica, los usuarios deben pagar una suma de dinero en dólares al mes, algo que le permite ganarse la vida sin pedirle una mensualidad a sus padres. “Esto no ocurrió bajo mi techo. Ahora tiene 18 años y vive con su madre. No apruebo esto, pero como no puedo evitarlo, le dije que mantenga la clase, la creatividad y que no sacrifique su integridad”, declaró Charlie Sheen al enterarse del perfil de su hija en una charla con E! News.

Con su madre, Denise Richards, la situación es diferente. No sólo apoya la participación de su hija en este tipo de sitios sino que hasta ella misma decidió abrirse su propio perfil. “Sami, siempre te apoyaré y siempre te respaldaré. Te quiero”, escribió la exmodelo en una publicación de Instagram demostrando su apoyo incondicional a la menor. Algo que fue confirmado por la propia joven en una nota con TMZ: “Estoy súper agradecida, tengo una madre que me apoya”, afirmó.

Al parecer, al actor no le quedo otra opción y con el paso de los meses tuvo que resignarse para no pelear con su hija. “Ahora más que nunca, es esencial que Sami tenga un frente unido de padres en quienes confiar, mientras se embarca en esta nueva aventura. A partir de este momento, lo tendrá en abundancia”, le dijo a Us Weekly dando cuenta de que estaba cambiando de parecer.

No es extraño que Denise Richards y Charlie Sheen tengan miradas diferentes sobre la crianza de sus hijas. La exmodelo y el actor se casaron en 2002 y tan sólo cuatro años después se divorciaron en medio de una batalla legal por la custodia de Sam y Lola Rose. No sólo la rubia acusó a su ex de abuso de sustancias sino también de comportamiento abusivo durante el matrimonio. Desde entonces, los reproches o las opiniones cruzadas sobre el presente y futuro de sus hijas son moneda corriente entre ellos. “Acordamos no estar de acuerdo”, dijo Richards cuando le preguntaron sobre cómo resuelve el tema de los límites y las reglas con su ex.

Sami Sheen es una de las dos hijas que Charlie Sheen y Denise Richards tuvieron durante su matrimonio entre 2002 y 2006 @charliesheen - @charliesheen

De hecho, en septiembre de 2021, la noticia de que Samanta había decidido mudarse con su padre volvió a poner en escena las diferentes miradas que tienen a la hora de poner límites. “Finalmente me fui de la casa del infierno, tuve un despertar espiritual, tengo dos gatos, estoy felizmente soltera, me encuentro llena de amor propio y dejé el colegio secundario”, escribió la mayor del clan mientras aseguraba que desde hace tiempo estaba atrapada en un hogar abusivo, “sin comer o sin dormir, muy deprimida y odiando la escuela”.

Sam, la hija de Denise Richards y Charlie Sheen, aseguró que la casa de su madre era “un hogar abusivo”

Por ese entonces, Denise calificó la relación con la adolescente como “tensa” e hizo declaraciones a la revista People. “Honestamente, es muy difícil. Sé que eventualmente volveremos a donde estábamos, pero en este momento, está tenso. Obviamente, me encantaría que viviera conmigo. Vivió conmigo todos estos años”, expresó angustiada.

La actriz explicó cuál era la base del conflicto con la adolescente (que por entonces tenía 17 años) y por qué esta decidió irse a vivir con su padre: “Creo que es muy difícil criar adolescentes ahora y especialmente en Los Ángeles cuando hay acceso a todo. No crecimos con delivery de lo que quieras a cualquier hora. Hay ciertas reglas y las hago cumplir. Y hay reglas diferentes en esa casa y eso está bien”, reveló.

Al parecer, la situación cambió y hoy en día madre e hija volvieron a recuperar su relación. De hecho, fue la propia Sami quién contó que Denise era la única que la apoyó a la hora de abrir su perfil en OnlyFans: “Estoy súper agradecida, tengo una madre que me apoya”, le dijo a TMZ en julio de 2022 dando cuenta que el conflicto había quedado en el pasado.

