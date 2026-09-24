Es hijo de una famosa conductora, soñó con ser futbolista y actor, pero se instaló en Lisboa y dio un volantazo a su vida

A pesar de haber crecido en el seno de una familia de artistas, el sueño de la infancia de Bautista Lena fue ser jugador de fútbol. Se probó en Acassuso y Platense, pero como consideró que era demasiado sacrificado ser un deportista profesional, decidió dedicarse a la actuación: en 2013 debutó en la serie Señales y en 2017 participó de la remake de Reina en colores, el ciclo de entretenimiento de los noventa en el que se conocieron sus padres, Reina Reech y Pablo Lena. Sin embargo, con el paso del tiempo encontró su verdadera pasión: la cocina. Ganó un reality y hoy, a los 30 años, disfruta de su nueva vida en Lisboa.

Bautista Lena tiene 30 años, es influencer y comparte sus recetas en las redes sociales (Foto: Instagram @bautilena)

El martes 22 de septiembre, Reina Reech celebró en sus redes sociales el cumpleaños de su hijo menor. “Muy feliz cumple, hijo. Cumplís 30 años y viviendo en Portugal con tu amor y tu bebé Tinto. Fue divino visitarlos y compartir el día a día y ese país tan mágico que no conocía. Te deseo que todos tus sueños sigan siendo realidad. Feliz, porque en un par de meses nos veremos aquí en la Argentina, celebraremos y seguiremos riendo y caminando juntos”, expresó la conductora junto a varias fotos de su reciente visita al país europeo.

El posteo de Reina Reech por el cumpleaños número 30 de su hijo Bautista (Foto: Instagram @reynareechok)

Bautista comenzó una nueva vida en Lisboa a fines de 2025 junto a su esposa, Delfina Villagra, y su perro Tinto. “Un año distinto, transformador. Nosotros, juntos. Nos llevamos la certeza de que lo más importante es la familia y los amigos”, manifestó ella en el posteo en conjunto que hicieron en Instagram para anunciar su boda por civil en Buenos Aires.

En 2025, Bautista se casó con su novia Delfina Villagra (Foto: Instagram @delfivillagra)

En Europa, Lena pudo seguir explotando su faceta de influencer de cocina. Actualmente acumula dos millones de “Me gusta” en TikTok y 448 mil seguidores en Instagram, donde publica videos de los platos que arma. ¿Su especialidad? Los sándwiches.

Bautista Lena se luce con sus habilidades culinarias en las redes sociales

Asimismo, también se anima a desafiar preparaciones virales y ponerlas a prueba. “Argentino viviendo en Lisboa. Actor. Me gusta cocinar y subir videos”, reza la descripción de su perfil. Y es que logró combinar sus dotes actorales con la cocina, logrando un contenido atractivo y divertido para sus audiencias con videos que suman miles de reproducciones.

Actualmente, la pareja vive en Lisboa, Portugal (Foto: Instagram @bautilena)

Si bien Bautista supo construir una sólida carrera como actor, sobre todo en teatro, este gusto por el mundo culinario que desarrolló no es nuevo, sino que comenzó cuando era adolescente. “La primera vez que hice un asado en un campamento del colegio. Había que elegir equipo de cocina y me apunté, y fue ‘guau, yo quiero esto’. Fue prueba y error, y me fui perfeccionando. Y en casa mamá cocina todos los días, muy rico, pero cosas de mamá. Aprendí de videos y libros”, expresó el actor en una entrevista con LA NACION en 2021. Ese año se consagró como ganador de El gran premio de la cocina (eltrece).

En 2021, Lena ganó El gran premio de la cocina (Foto: Instagram @bautilena)

Lena siempre fue consciente de la importancia del legado familiar y aseguró que el apellido tampoco le allanó el camino. Además de sus padres y de su hermana Juana Repetto, sus abuelos maternos fueron la vedette Ámbar La Fox y el bailarín Alejandro Mourin. “No es más fácil. La verdad, nunca me pasó de conseguir trabajo gracias a mi mamá. Y tampoco es un peso, para nada. Siempre van a decir que estás acá o allá porque ‘sos el hijo de...’. Y no me molesta porque estoy muy seguro de mi trabajo y de mi esfuerzo y de lo que le pongo. Yo escucho, absorbo, proceso y uso las críticas constructivas, pero las otras no, a otra cosa”, reflexionó en diálogo con este medio.

Si bien Bautista siempre fue muy cercano tanto a Reina Reech como a Pablo Lena, la relación con su hermana tuvo algunas rispideces al punto tal que no la invitó a su casamiento. “Para mí, habla más de ellos dos que de mí. Yo estoy muy tranquila con la mujer y persona que soy: él es el padrino de mi primer hijo, yo entré a mi casamiento de su brazo y siempre fue el primero en mi lista para los momentos importantes de mi vida”, sostuvo Juana Repetto en un mensaje a Fernanda Iglesias que compartieron en Puro Show (eltrece).

Reina Reech junto a sus hijos Juana Repetto y Bautista Lena y su nieto mayor Toribio (Foto: Instagram @reynareechok)

Sin embargo, los conflictos se suavizaron y al poco tiempo él fue a la casa de su hermana con su madre y pasó el día con sus sobrinos Toribio —quien también es su ahijado— y Belisario, y además conoció a Timoteo, el más pequeño de la familia.