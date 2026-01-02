Juana Repetto rompió el silencio y contó por qué no fue al casamiento de su hermano

Juana Repetto es una de las famosas argentinas que más comparte detalles de su vida en las redes sociales. Desde cuestiones laborales hasta etapas personales -como fue su separación de Sebastián Graviotto-, la actriz e influencer no tiene inconvenientes en hablar frente a cámara, algo que hace con naturalidad. A raíz de esto es que muchos le preguntaron por qué no había ido al casamiento de uno de sus hermanos y su respuesta no tardó en viralizarse.

Bautista Lena y Reina Reech en el casamiento de Juana Repetto y Sebastián Graviotto

Bautista Lena, fruto del último matrimonio de Reina Reech con el bailarín Pablo Lena, se casó por civil con su pareja, Delfina Villagra. En una celebración íntima, los novios realizaron un posteo desde sus respectivas redes sociales, en el que mostraron algunos momentos del día en el que decidieron dar un paso más en su relación. Sin embargo, el foco de los usuarios se detuvo en la ausencia de Juana y sus dos hijos.

Bautista y Delfina se casaron por civil en los últimos días (Foto: Instagram/@bautilena)

La actriz utilizó sus redes sociales para aclarar su ausencia, donde minimizó la importancia del evento al sugerir que se trató de una formalidad administrativa más que de una celebración familiar. “Ya entendí todo, me mandaron el posteo... Ni idea, era un trámite al parecer, na que ver. Pero no, no fuimos invitados, ni mis hijos, ni yo”, lanzó.

Juana Repetto respondió la duda de sus seguidores (Foto: Captura Instagram/@juanarepettook)

Asimismo, decidió ponerle un freno a las especulaciones con un tono relajado. Al explicar que no asistió al casamiento porque no fue invitada, descartó cualquier tipo de interna familiar. Sin reclamos ni resentimientos, dejó en claro que su intención no fue generar polémica, sino simplemente satisfacer la curiosidad de los usuarios.

El otro punto que generó ruido es que al dar el sí, la joven pareja no solo compartió algunas fotografías, sino también la frase que eligieron para describir el momento: “Un año distinto, transformador. Nosotros, juntos. Nos llevamos la certeza de que lo más importante es la familia y los amigos”.

Bautista Lena y Delfina Villagra tras dar el sí (Foto: Captura Instagram/@bautilena)

Pero el conflicto escaló cuando se filtró un picante intercambio privado entre Fernanda Iglesias y Juana Repetto. Todo se originó por un mensaje de la periodista en Instagram, quien, en un tono cargado de ironía, le dijo: “No me querrá nadie, pero por lo menos mi hermano me invita a su casamiento”.

Sin embargo, lejos de reaccionar con un exabrupto, Juana optó por una respuesta reflexiva y tajante. En el chat que reveló este viernes Puro Show (eltrece), la hija de Reina Reech le sugirió a la periodista que las razones de su ausencia habría que buscarlas en el novio o en su mujer. “Quizás es preferible que hable mal de una todo el mundo o caerle mal a la mayoría de la gente a no ser invitada al casamiento de tu hermano”, admitió.

El intercambio de Juana Repetto y Fernanda Iglesias (Foto: Captura TV)

Sin embargo, el descargo no terminó ahí. En un segundo mensaje, Juana profundizó: “Para mí, habla más de ellos dos que de mí. Yo estoy muy tranquila con la mujer y persona que soy: él es el padrino de mi primer hijo, yo entré a mi casamiento de su brazo y siempre fue el primero en mi lista para los momentos importantes de mi vida”.