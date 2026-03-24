La emoción de Reina Reech por la reconciliación de sus hijos, Juana Repetto y Bautista Lena: “Los amo”
Luego de que el actor expusiera la interna familiar al no invitar a su hermana a su casamiento, limaron asperezas y compartieron un encuentro
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A fines del año pasado se hizo pública una inesperada interna en la familia de Reina Reech. Todo comenzó cuando su hijo menor, Bautista Lena, no invitó a su casamiento a su hermana Juana Repetto ni a sus sobrinos Toribio —quien también es su ahijado— y Belisario. Sin embargo, parecería ser que el problema que existía entre ellos se disolvió o se puso en pausa temporalmente ante un acontecimiento más importante: el nacimiento de Timoteo, fruto de la relación de la actriz y Sebastián Graviotto. Fue justamente la exvedette la que compartió en sus redes las imágenes de la reunión entre tío y sobrinos y no pudo evitar emocionarse al verlos a todos nuevamente juntos.
Hace unos días, Bautista Lena fue a visitar a su hermana a su casa y conoció a Timoteo, el nuevo integrante de la familia, nacido el 12 de febrero de 2026. Fue un encuentro más que conmovedor y Repetto aseguró que hasta hubo lágrimas. Reina Reech compartió en sus historias de Instagram una tierna foto del actor a pura sonrisa junto a sus dos sobrinos mayores y con el bebé en brazos. “Los amo”, expresó la abuela llena de emoción. En otra se lo pudo ver compenetrado en su rol de tío mientras arropaba al pequeño en brazos, con mucha seguridad y confianza.
El conflicto entre los hermanos se hizo eco en diciembre cuando él se casó por civil con Delfina Villagra. “Un año distinto, transformador. Nosotros, juntos. Nos llevamos la certeza de que lo más importante es la familia y los amigos”, expresó ella en el posteo en conjunto que hicieron en Instagram. Pero lo que llamó la atención fue justamente el término “familia”, porque ni Juana Repetto ni sus hijos estuvieron invitados.
“Para mí, habla más de ellos dos que de mí. Yo estoy muy tranquila con la mujer y persona que soy: él es el padrino de mi primer hijo, yo entré a mi casamiento de su brazo y siempre fue el primero en mi lista para los momentos importantes de mi vida”, sostuvo Repetto en un mensaje a Fernanda Iglesias que compartieron en Puro Show (eltrece). Ahora, aparentemente, los conflictos se suavizaron y el actor pudo conocer a su nuevo sobrino.
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