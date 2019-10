"Es hipocresía pura", el posteo de Osvaldo Bazán criticando a Alberto Fernández

El escritor hizo una reflexión en sus redes de cara a las elecciones del domingo; muy crítico con la fórmula de Frente de Todos y esperanzado en relación a la fórmula de Mauricio Macri Crédito: Instagram

El periodista Osvaldo Bazán, escribió un posteo que compartió en su cuenta de Facebook y generó mucho movimiento en las redes.

"En la elección del 11 de agosto hubo una tormenta perfecta. La falta de resultados prácticos en los bolsillos convirtió la elección de las PASO (una simple elección de candidatos partidarios) en un plebiscito sobre el gobierno de Cambiemos. Los resultados fueron catastróficos. El Frente de Todos tuvo una campaña con cuatro aciertos: escondió a Cristina, diferenció a un Fernández de otro, soslayó toda cuestión moral, ética o republicana y se centró en lo económico. El gobierno, confiado, no fiscalizó. El electorado oficialista, confiado en que ganaba, no fue a votar", relata Bazán.

Luego el periodista se centra en las actitudes que tuvieron tanto el candidato a presidente Alberto Fernández y su vice Cristina Fernández:

"Así los Fernández echaron esa misma noche a los brasileros que le armaron la campaña (parece que todavía no terminaron de pagarle) porque total "ya somos gobierno". Echaron a los que les hicieron las cosas bien. Y empezaron a hacer las cosas mal. Con la prepotencia habitual empezaron a hablar de que Venezuela no es una dictadura (6700 muertos en año y medio, 5 millones de exiliados, etc.)".

El germen del "Si, se puede" y el apoyo de artistas reconocidos como Luis Brandoni y Juan José Campanella también tuvo su momento en el editorial de Bazán que ya acumula más de 10 mil me gusta y 3600 comentarios. Entre los que más se destacan está uno que asegura que todo fue "un mal sueño" y este domingo se revierte la situación.

"Quienes votaron a Alberto Fernández pensando que Alberto Fernández no es Cristina Fernández escucharon a Alberto Fernández decir 'Cristina y yo somos lo mismo'. Por eso, el 11 de agosto se plebiscitó el gobierno de Cambiemos. Sin fiscalización. Este domingo se vota para adelante, pensando si es Cristina quien debe dirigir el país. Con fiscalización. Y participación ciudadana", cuestiona el periodista de Radio Nacional.

"Yo creo que el amperímetro se movió. Y que es hipocresía pura que vengan a joder con el amperímetro los que rompieron todos los instrumentos de medición. Seamos libres. Lo demás se arregla.", concluye.