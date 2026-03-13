Dónde ver y de qué se trata Marty Supreme (Marty Supremo), nominada a la Mejor Película del Oscar 2026

Los Premios Oscars 2026 son este domingo 15 de marzo, por lo que muchos buscan dónde ver las producciones nominadas a Mejor película. Una de ellas es Marty Supreme (Marty Supremo, en español). Esta cuenta con la dirección de Josh Safdie y la actuación de Timothée Chalamet, a quien muchos apuntan como uno de los posibles ganadores de la gala de premiación de la Academia de Actuación y de Ciencias Cinematográficas.

El actor estadounidense no es un extraño en la temporada de premiación. Antes de cumplir 30 años, recibió tres nominaciones a los Oscars. Además de Marty Supreme, también fue reconocido por su labor en Call Me by Your Name (2018) y A Complete Unknown (2025), pero perdió en ambas oportunidades. En el último tiempo, Chalamet fue directo sobre su búsqueda de excelencia y su deseo de ganar la estatuilla, aunque fue galardonado en otras premiaciones. Algunos tomaron esta actitud como soberbia, pero también probó su capacidad actoral en más de diez años de carrera.

Timothée Chalamet tras ganar el Golden Globe por su actuación en Marty Supreme (Photo by Etienne Laurent / AFP) ETIENNE LAURENT - AFP

Al principio de la temporada de premios, muchos consideraban que era el favorito para el Oscar a Mejor actor: recibió el Golden Globe y el Critics’ Choice Movie Awards. Sin embargo, su carrera se fue pinchando con el tiempo, puesto que perdió el BAFTA contra Robert Amarayo y el Actor Awards frente a Michael B. Jordan.

Algunos consideran que su carrera al Oscar fue perjudicada por la polémica que envuelve a Josh Safdie, quien años atrás habría filmado en una de sus películas a una menor en una escena muy explícita sin su consentimiento. En tanto, en los últimos días se viralizó un video de Timothée en el contexto de una entrevista con Matthew McConaughey para Variety en que dijo que a “nadie le interesa” el ballet ni la ópera. Esta declaración provocó mucho rechazo en las redes sociales, hasta el nivel que le contestaron el MET, la Ópera de París, la Ópera de Los Ángeles y la Royal Opera y Ballet.

El polémico comentario que hizo Timothée Chalamet que le podría costar el Oscar

De todos, sigue siendo uno de los mayores contendientes de la categoría. En ella, compite con Leonardo Di Caprio, Michael B. Jordan, Ethan Hawke y Wagner Moura.

Cómo ver Marty Supreme (Marty Supremo)

Marty Supreme se estrenó en los cines en la Argentina en febrero y aún se sigue proyectando en varias salas en distintos puntos del país. Sin embargo, aun no está disponible por streaming: se subirá próximamente en la plataforma HBO Max.

De qué trata Marty Supreme (Marty Supremo)

Marty Supreme, tráiler oficial

La comedia dramática deportiva se inspira libremente en la historia de Marty Reisman, un campeón de ping pong que se convirtió en el más veterano en ganar una competición nacional de deportes de raqueta con 67 años. Según la sinopsis del estudio A24, la película es sobre "un joven con un sueño que nadie respeta, va al infierno y regresa en busca de la grandeza“.

En los años 50, Marty Mauser fue el representante estadounidense en el Mundial de Tenis de Mesa, que se llevó a cabo en Londres. Con una personalidad carismática y ambiciosa, era el favorito para ganar el trofeo. Sin embargo, en la final perdió contra el japonés Koto Endo (interpretado por el jugador real Koto Kawaguchi), lo que simboliza la “revancha japonesa” en la posguerra.

Todo lo que hay que saber sobre Marty Supremo

El film muestra Marty cómo hace lo posible para poder viajar a Japón y ganarle a Endo en el siguiente campeonato. Se involucra en fraudes, apuestas, robos y relaciones tóxicas en un ritmo frenético, sin importar las consecuencias. Así se explora el sueño americano fallido, el ego desmedido y la delgada línea entre genio y villano.

Además de Chalamet, el elenco incluye las actuaciones de Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Fran Drescher y Abel Ferrara. Además, Sadfie es conocido por incorporar en sus películas personas que no se dedican a la actuación profesionalmente; en este caso, el rapero Tyler, the Creator hace del mejor amigo de Marty y Kevin O’Leary hace de Rockwell, un empresario inversionista que tiene problemas con Mauser, pero le ofrece la posibilidad de cumplir su sueño.