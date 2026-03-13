Matthew Fox, el actor de Lost, reveló por qué abandonó Hollywood y se instaló en Italia: “Me encanta”

Fue una de las grandes estrellas de principio de siglo, pero cuando alcanzó su pico de fama, decidió abandonar Hollywood para dedicarle más tiempo a sus seres queridos. Ahora, una década más tarde, Matthew Fox reveló cómo transcurrió durante este tiempo su tranquila vida en Italia.

“Me encanta”, aseguró el exprotagonista de Lost cuando le preguntaron cómo era vivir fuera de los Estados Unidos. A su vez, el actor confesó, en Jimmy Kimmel Live!, que a pesar de llevar años en Italia todavía está “haciendo todo lo posible” por aprender el idioma.

Sin embargo, explicó que como además de actor es piloto de aviones, cuando está en el aire no tiene problemas de comunicación. “El idioma de la aviación es el inglés, incluso en Europa”, explicó, confirmando que esto también ocurre en los países asiáticos.

Matthew Fox en una escena de Lost

Fox se hizo famoso por sus papeles en dos exitosas series, Party of Five, que se emitió entre 1994 y 2000, y en Lost, que fue vista por millones de espectadores en todo el mundo, desde 2004 y 2013. Luego, se alejó en gran medida de la actuación.

Durante una entrevista reciente con Variety, Fox explicó que decidió hacer una pausa en su carrera actoral por una razón concreta: “Realmente tenía la necesidad de involucrarme de manera más intensa con mi familia”.

“Me perdí parte de la infancia de mis hijos porque estaba todo el tiempo en el set de Lost, haciendo películas y promocionando todos los proyectos en los que participaba”, rememoró haciendo referencia a Byron, ahora de 25 años, y Kyle, de 28, fruto de su matrimonio con su esposa, Margherita Ronchi.

“Simplemente, sentí que ese momento era el adecuado para dar un paso atrás y tomarme un momento para conectar con las personas que más amo y me importan en el mundo”, añadió.

Esta no fue la primera vez que el actor explicó los motivos por los que decidió alejarse de las cámaras. “En mi mente tenía una especie de lista de cosas que quería lograr en el negocio, y después de hacer Frontera caníbal en 2014 sentí que ya no quedaba en la lista nada sin tildar”, explicó Fox recientemente durante una conferencia de prensa en Monte Carlo, Mónaco. “Quería hacer un western, y sé que Frontera caníbal es un western muy extraño, pero es un western al fin, así que eso completó mi lista de deseos”, aseguró.

Matthew Fox en los años noventa

“En ese momento de mi vida, mis hijos estaban en una edad en la que sentí que necesitaba volver a comprometerme con ellos. Había estado centrado en el trabajo durante mucho tiempo. Mi esposa, Margherita, había estado llevando adelante la familia maravillosamente bien, pero sentí que era el momento de estar en casa. Realmente sentí que me estaba retirando del negocio y comenzando a trabajar en otros aspectos creativos más personales: algo de música y la escritura”, reveló, sobro cómo habían transcurrido sus días en los últimos años.

Fox contrajo matrimonio con la italiana Margherita Ronchi en 1992. “Pasé años viviendo la vida con mi familia y persiguiendo cosas que me apasionan, pero contar historias de alguna manera está en mi ADN y sentí que era algo con lo que quería volver a comprometerme, ver cómo se sentía. Estoy muy contento de haberlo hecho, ha sido bueno”, reflexionó, sobre su regreso.

El actor vuelve a ser el centro de atención por su papel en la nueva serie de Taylor Sheridan, The Madison, de Paramount +, en la que comparte elenco con Michelle Pfeiffer, Kurt Russell y Patrick J. Adams.

La serie se centra en una familia de la ciudad de Nueva York que se muda al valle del río Madison, en Montana, después de que un devastador accidente aéreo matara a dos familiares. “El guion es fantástico. No puedo contar mucho, porque estaría dando muchos spoilers, pero es una gran serie”, aseguró.