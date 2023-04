Es rescatista y contó en las redes cómo Ricardo Darín ayudó a salvar a una gatita en plena pandemia: “Una historia de película”

escuchar

“Una historia de película”. La humildad y cercanía de Ricardo Darín es destacada por sus seguidores. A pesar de su gran fama, el intérprete de Julio César Strassera en Argentina, 1985 trata de mantener un bajo perfil para conservar la privacidad de su familia y la propia. Recientemente, una rescatista compartió una hazaña que protagonizó el actor, cuando ayudó a rescatar a una gatita en plena pandemia al pedir la colaboración de todos los vecinos y se volvió viral: “Es un capo”.

La historia salió a la luz a través de la cuenta de Malena Stein, la rescatista detrás del perfil de Instagram @espaciogatos. “Michelle y Juan Manuel perdieron de un cáncer fulminante a su perrito Zimbo, de 10 años, en julio de 2020″, comenzó el relato. Y siguió: “Muy dolidos, ella convenció a su novio de hacer tránsitos, hasta que dieron con una mamá gata con cinco gatitos de seis días del Barrio 31 y aceptaron el desafío”.

Ricardo Darín salvó a una gatita en peligro y una cuenta rescatista reveló la historia

Fue entonces cuando sucedió un episodio inesperado que inundó de preocupación el hogar de la pareja y sus nuevos residentes, en septiembre de 2020. “El primer día, los ubicaron en el baño y la gata mamá, feral y muy asustada, abrió la rejilla de ventilación del edificio y se metió en el conducto interno”, advirtió la rescatista. Y continuó: “Fue una semana de desesperación para tratar de rescatarla. Mientras tanto, esta gente de buen corazón aprendió a darle mamadera a los gatitos, estimularlos para hacer sus necesidades, etc. Era su primera experiencia”.

Una rescatista relató la intervención de Ricardo Darín al salvar a una gata Instagram: espaciogatos

Las autoridades no conseguían que la gatita saliera de lo que consideró su refugio por el miedo. “Paseaba por el conducto en los distintos pisos. Pasaron de todo: de llamar a Bomberos, Defensa Civil, Policía, plomeros con cables cámara que trataban de localizarla. La gente del edificio, en pleno encierro por la pandemia por Covid-19 y sin vacunas, no quería abrir a nadie la puerta de su departamento por miedo al contagio”, señaló.

La intervención de Ricardo Darín

“Con la desesperación, llegaron al genio de Ricardo Darín, quien grabó un video de concientización para todo el edificio y pidió que colaboraran al abrir las puertas de los departamentos, para que la gente pudiera trabajar y rescatar a la gata”, relató Stein. Y reveló el final feliz: “Gracias al clip, en tan solo dos días pudieron sacar y salvar a la gatita, con ayuda del @refugiodesilvia”.

Además, surgió un final inesperado, dado que el tránsito de los gatitos se convirtió en un hospedaje permanente. “Nunca pudieron desprenderse de ellos”, señaló la autora de la publicación. Y adoptaron a los cinco pequeños felinos, a quienes nombraron como Neko, Kiki, Katana, Moshi-Moshi y Jinbe.

Ricardo Darín bromeó sobre su implicación Instagram: espaciogatos

“¿Qué podemos decir de esta pareja que se jugó todo por los gatitos? Unos genios. ¿Y del genio de Ricardo Darín? Es un capo. Es tan humilde y tan bajo perfil, que ahora los amantes de los animales lo queremos más”, apuntó. Y destacó: “La ayuda de Ricardo fue anónima. Esto sucedió hace dos años y medio y recién ahora yo me enteré”. Un comentario al que el actor no dudó en responder con un tono de broma: “Es verdad. A veces, no te cuento todo jaja. Besos”.

