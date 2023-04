Ricardo Darín reveló del “lado B” de vivir en el exterior y advirtió qué es lo más difícil: “Te tienen atado”

escuchar

El éxito de Argentina, 1985 es innegable. Santiago Mitre puso en la agenda, una vez más, el histórico Juicio a las Juntas y, de la mano de Ricardo Darín y Peter Lanzani, el film bajo su dirección recibió un Globo de Oro, un Goya, un premio Satellite y una nominación a los Oscar. Un logro más a la trayectoria profesional de los dos protagonistas, que realizaron producciones en distintas partes del mundo. Darín, por su parte, viaja mucho a España y a Uruguay, donde recientemente obtuvo la ciudadanía, y advirtió sobre lo más difícil de vivir en el exterior: “Sos sapo de otro pozo”.

El año pasado, Darín realizó una gira por España con la obra teatral Escenas de la vida conyugal. En este país, recibió el título de académico de honor en octubre de 2022, por parte de la Academia de las Artes Escénicas. El actor se instaló en Madrid y pasa gran parte del año entre la capital española, su hogar de toda la vida en la Ciudad de Buenos Aires y Uruguay. En diálogo con Matías Martín en Todo pasa (Urbana Play FM), el protagonista de El secreto de sus ojos advirtió sobre los riesgos de residir en el exterior.

Ricardo Darín habló del ‘lado B’ de vivir en el exterior

“Esto es bueno reconocerlo. Por lo menos, con toda la gente con la que hablo o que me cruzo en la calle, que son muchos, es muy difícil afuera. Sos sapo de otro pozo”, señaló Darín. Y siguió: “Todo pareciera, desde acá, ser un paraíso prometido, pero no es nada fácil”.

Ricardo Darín y Peter Lanzani en la barra de Café Paulín, uno de los escenarios de Argentina 1985

El intérprete de Truman (2015), que filmó junto al actor español Javier Cámara en Madrid, enumeró algunas complicaciones que observó al trasladarse. “La vida es muy cara. Ganarse el mango es realmente difícil. Mucha gente está pugnando por un mismo lugar o una vacante en un trabajo. En fin”, destacó. Y agregó: “Hay que convivir permanentemente con ciertos permisos de trabajo, en el caso de que los encuentres. Porque, si no tenés residencia en el lugar, es complicado. Te tienen atado con una soga. Podés laburar dos o tres meses, pero después tenés que salir del país para volver a entrar. Es un lío”.

“Me encantaría que me pase”

La trayectoria profesional de Ricardo Darín recorre desde la década de 1960 hasta la actualidad. Entre Nueve reinas o Relatos salvajes, Séptimo o Un cuento chino, el actor lleva a su espalda un hilarante recorrido de distintos personajes e historias. Un fanático halagó al intérprete y reveló que aún no vio una película en la que apareció, a lo que Darín le respondió con un peculiar comentario.

ARCHIVO-. Nueve reinas, un clásico del cine nacional, que Ricardo Darín recordó en las redes

“Viendo Argentina, 1985 ratifico lo que pienso desde Relatos salvajes: Ricardo Darín es la cúspide de la actuación argentina”, escribió el usuario @lagartovich, a través de su cuenta de Twitter. Y apuntó: “Me falta ver Nueve reinas aún... Mis respetos a este actor”.

Ricardo Darín no tardó en responder, aunque le hizo un apunte a su admirador. “Qué bueno es no haber visto Nueve reinas. O sea, tenerla reservada. ¡Me encantaría que me pase a mí! Saludos y gracias por los elogios”.

