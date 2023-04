La polémica defensa de Andrea Rincón sobre Jey Mammon: “Yo le creo a mi amigo”

escuchar

A finales de marzo, Jey Mammon se ubicó entre los nombres más mencionados tanto en las redes sociales como en los medios después de que trascendiera que, en 2020, un joven inició acciones legales en su contra por haber abusado sexualmente de él cuando era menor de edad. Fueron muchas las celebridades que condenaron públicamente su accionar y que se pusieron del lado de la víctima, Lucas Benvenuto; pero no faltaron quienes salieron a defenderlo. Una de ellas fue Andrea Rincón quien, en las últimas horas, aseguró que “a los amigos hay que ponerles el cuerpo”.

Andrea Rincón defendió a Jey Mammon tras la denuncia por abuso sexual: “Yo le creo a mi amigo”

A pesar de que, dentro del medio, llovieron las críticas contra Jey Mammon frente a las cámaras -incluso figuras de quien fue muy amigo en el pasado-, algunas personas no dudaron en salir en su defensa. Así lo hizo Andrea Rincón durante una nota que dio a Socios del espectáculo en el marco del estreno de Votemos, la comedia musical que pone el foco en la salud mental.

“¿Cómo impactó en ustedes la denuncia a Jey Mammon?”, le consultó el periodista. Incómoda, replicó: ”Primero, me estás preguntando a mí y yo no soy una persona imparcial en el tema. Soy parcial, soy amiga de Jey, la verdad es que es difícil”. Y agregó: “Lo voy a acompañar hasta el último momento; yo lo quiero. Me parece que sí se mandó una cag… al amigo se le pone el cuerpo hasta el último momento”.

Sobre lo sucedido entre él y Lucas Benvenuto, remarcó: “Después, también, me parece que si se equivocó, hay algo que es el contexto. Yo hace un tiempo atrás pensaba de una manera, todos nos deconstruimos y pensamos hoy de otra manera”.

Y agregó: “Teníamos una televisión, una caja boba que hace cinco años... existía un (Guillermo) Francella babeándose por la nena (el personaje que Julieta Prandi interpretaba en Poné a Francella), que era la amiguita de la hija, entonces, por suerte, todos nos deconstruimos. Me parece un poco extraño que la misma caja boba esté apedreando a una persona que se equivocó como nos equivocamos muchos de nosotros en ese momento y tiempo más atrás”.

Jey Mammon se fue del país tras la denuncia de Lucas Benvenuto Captura de Pantalla

Finalmente, concluyó: “Hace unos años la ley era otra. Al margen de eso yo le creo a mi amigo. Te sigo diciendo: no soy una persona imparcial... amor incondicional... A mí no me cabe otra y no me importa si me condenan. Las personas que están del otro lado son dueñas de pensar lo que quieran, ahora, sigo insistiendo, me parece que el dedo acusar es muy fuerte”.

Tres años atrás, Lucas Benvenuto inició acciones legales contra Jey Mammon por haber abusado de él cuando era un adolescente. Tanto en la denuncia que hizo ante la Justicia como en las múltiples notas que dio en los últimos días, afirmó que comenzaron “una relación” cuando él tenía 14 años y el conductor, 32. Asimismo, remarcó que se extendió durante varios años y que recién en su adultez pudo darse cuenta de que se había tratado de un vínculo abusivo. Por su parte, el exconductor de La Peña del Morfi (Telefe) aseguró que su relación con Benvenuto siempre estuvo marcada por el amor, la contención y el consentimiento.

Lucas Benvenuto, el joven que denunció a Jey Mammon

Pasados varios días y en medio de dudas y especulaciones sobre si iniciaría acciones legales contra el denunciante, Mammon abandonó el país y se fue a España para “escapar” de la presión mediática. Aunque se dijo que algunos actores y colegas le abrieron las puertas de su casa para acompañarlo, quienes fueron señalados -como fue el caso de Cecilia Roth- lo negaron rotundamente y, según reveló Ángel de Brito, actualmente está instalado en un hotel el la ciudad de Madrid.

LA NACION