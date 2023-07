Es tiktoker, participó de Los 8 escalones y le hizo un insólito reclamo a Guido Kaczka: “No me dejaste hablar”

escuchar

Si algo quedó demostrado con los programas de conocimiento que se transmiten por televisión, es que siempre es más fácil jugar desde casa que en un estudio con cámaras y toda la presión y nerviosismo que significa estar parado frente a mucha gente. Nilda participó el martes de Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece). Si bien se mostró comprometida y puso mucha energía en la competencia, respondió mal las dos primeras preguntas y quedó automáticamente eliminada. Sin embargo, antes de que Guido Kaczka dijera quienes avanzaban a la siguiente instancia, y a sabiendas de que no era ella, lo interrumpió y le hizo un inesperado planteo.

Nilda arrancó el programa con “la mejor de las ondas”. Cuando el conductor le preguntó como estaba, le respondió: “Excelente”. No obstante, a la hora del juego no pudo con la primera tanda de preguntas de verdadero/ falso.

Ella sabía que eso significaba que no tenía chances de ir por el premio mayor, sin embargo, cuando todos terminaron de responder y antes de que Kaczka anunciara quienes subían un escalón, inesperadamente tomó la palabra y presentó su caso.

Nilda contó que es TikToker y aseguró que en su cuenta se puede encontrar "diversión" (Foto: Captura eltrece)

La mujer empezó a moverse desde su lugar en el escalón e hizo un reclamo: “¿Qué voy a hacer? ¡No me dejaste hablar, Guido! No pude contar nada”. El conductor, completamente desconcertado no entendía a que se refería. Nilda, no perdió la oportunidad y se presentó ante la audiencia: “Yo quería contar que soy tiktoker, jubilada”.

“¡Está bueno el TikTok!”, reconoció el presentador. “Yo me divierto, se ve que vos también”, comentó ella y le dijo que ‘lo veía’ en los videos. Él quedó un poco confundido y le explicó que no tenía una cuenta allí. “En alguno te he visto. O será que te veo todas las noches”, comentó la tiktoker quien, al ser consultada qué se podía encontrar en su cuenta, fue muy directa: “Diversión”. Esto despertó la risa de los presentes, incluida Carmen Barbieri, a quien se le dibujó una sonrisa en el rostro.

El cruce de Nilda, "la tiktoker" y Guido Kaczka en Los 8 escalones

Finalmente, el juego se reanudó y Guido anunció los nombres de las siete personas que avanzaban a la siguiente instancia. A pesar de su entusiasmo, la tiktoker quedó en el primer escalón, aunque mantuvo su buena onda toda la noche.

Ganó Los 8 escalones, está embarazada y emocionó al contar la difícil vivencia que atravesó

Embarazada de siete meses y medio, una mujer llamada Cinthia, se presentó a Los 8 escalones de los 3 millones en busca del premio mayor para mudarse a un lugar donde su hijo pueda tener su habitación y para comprarle las cosas que necesite. “Pocos años, pero mucha historia”, dijo el conductor. Ella, por su parte, emocionó a todos al contar la difícil vivencia que atravesó: “Hace dos años tuve que dejar de trabajar porque empecé con quimioterapia. Tuve cáncer de mama”.

Cinthia ganó los 3 millones de pesos en Los 8 escalones

Durante la competencia, la participante relató su historia y, entre lágrimas, llegó a la final acompañada por su bebé en la panza. Ganó los 3 millones de pesos y su madre apareció en el estudio para celebrar con ella. El miércoles se presentó nuevamente para intentar duplicar el premio, pero no logró conseguirlo.

LA NACION