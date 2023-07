El incómodo momento de Peter Lanzani con un tiktoker en Madrid: “No me grabes”

escuchar

Juan Pedro “Peter” Lanzani se convirtió en uno de los actores argentinos más queridos por el público. El carisma que lo caracteriza y el hecho de conformar uno de los íconos juveniles al formar parte del elenco de Casi Ángeles lo hicieron escalar a la fama internacional. Aunque suele estar abierto a acceder a entrevistas y a responder al cariño que le muestran sus fanáticos, el actor también trata de mantener el respeto por su privacidad. Así, protagonizó un incómodo momento con un tiktoker que lo abordó en Madrid, España: “No me grabes”.

Peter Lanzani, Ricardo Darín y Claudio Da Passano, en Argentina, 1985 (Foto: Captura de video)

En las últimas horas, se viralizó en las redes sociales un video en el que el protagonista de Argentina, 1985 vivió una tensa situación luego de que un joven lo abordara. Lanzani se encontraba en un restaurante mexicano de Madrid (España) junto a varios amigos que compartían una mesa cuando, de repente, un joven se acercó a él con el celular en la mano y la cámara prendida.

Se trató de Tomás Mazza, un influencer argentino que se acercó a la mesa en la que se encontraba Peter Lanzani y comenzó a filmar con su teléfono mientras bromeaba con una alcancía con forma de cerdo. “¿No hace nada el chancho?”, expresó el tiktoker, luego de introducir una moneda dentro de él. En el foco de la grabación se encontró el exCasi Ángeles, quien tras advertir el celular apuntó: “No me grabes, ¿puede ser?”.

“Ah, sí, obvio. Estaba grabando al chancho”, alegó el influencer. Acto seguido, regresó a su mesa y su acompañante advirtió: “¡Peter! ¿Qué hacés, amigo, todo bien?”, mientras el intérprete de Luis Moreno Ocampo le dedicaba una sonrisa y un saludo con la mano.

Un tiktoker abordó a Peter Lanzani en Madrid

El clip, que se viralizó a través de las redes sociales y acumuló más de 3 millones y medio de reproducciones al ser compartido por la cuenta de LAM (América TV), se inundó de comentarios que criticaron la actitud de Tomás Mazza. “Que le pida permiso, al menos, para grabarlo”, apuntó un usuario. “Se cree con el derecho de invadir el espacio personal de una persona”, destacó otro.

Un tercero aprovechó para contar su propia experiencia al encontrarse con el actor. “Peter siempre tuvo la mejor de las ondas con los fans y con quien le pida una foto. Conmigo se sacó una, incluso mientras llegaba tarde a una alfombra roja”, sentenció.

La explicación que dio el influencer ante el incómodo momento

Tras el incómodo episodio, Tomás Mazza regresó a su mesa y habló a sus seguidores junto a su acompañante. “Ah, no sabía”, señaló a su amigo, cuando saludó a Peter Lanzani. Y relató: “Amigos, yo posta estaba grabando al chancho, real”.

Tomás Mazza se acercó a Peter Lanzani en un restaurante Captura

“No lo vi. No sabía quién era. Aparte, mirá si voy a encontrarme a un actor y le voy a poner la cámara acá”, apuntó, mientras señalaba un punto cerca de su rostro. Y concluyó: “No sé quién es. O sea, sé quién es, pero no lo reconocí. Fue muy random. Vamos a pedirle perdón, porque piensa que lo filmé y, posta, no lo hice. Siento que quedé re mal”.

LA NACION