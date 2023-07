Participó de Los 8 escalones y sorprendió a Guido Kaczka al revelar a qué se dedica: “No estamos solos en el universo”

escuchar

El domingo 9 de julio, Los ocho escalones del millón (eltrece) se consagró en los premios Martín Fierro como mejor programa de entretenimiento en conocimiento, en una terna donde compitió contra La hora exacta (elnueve) y Pasapalabra (Telefe). El lunes, con una nueva estatuilla dorada en su haber, el ciclo que conduce Guido Kaczka volvió a emitirse y ocho participantes dieron a conocer sus historias de vida. En ese contexto se presentó Karina, quien compartió una intensa charla con el conductor sobre el particular tema al cual le dedica su vida: los ovnis.

En Los 8 escalones de los 3 millones se inscriben personas de todas partes y con todo tipo de profesiones: desde un abogado hasta un luchador, un paleontólogo, una vidente y un payador. Si bien todos son muy distintos, tienen un objetivo en común: llevarse a casa el premio mayor. Karina participó del programa del lunes y fue una de las grandes protagonistas. Vive en Villa Luzuriaga y reveló que, en caso de ganar el cheque, lo usaría para “pagar deudas” y acceder a una casa que le estaban construyendo a su madre en Córdoba, pero tuvieron un “problema con el arquitecto” que “los estafó”.

Karina vive en Villa Luzuriaga y sorprendió a Guido Kaczka con su historia (Foto: Captura eltrece)

“Karina, que es gasista matriculada y también cazadora de ovnis”. Con esas palabras la presentó Kaczka. Ella aprovechó para revelar detalles de su segundo trabajo y contó que tiene un grupo de investigación en Capilla del Monte, Córdoba. “Se ve Guido, se ve”. Esta información despertó el interés del conductor que quiso conocer más detalles sobre un tema que tanta incertidumbre y curiosidad genera: “¿Luces se ven? O sea, no el señor, va el extraterrestre”.

“Al señor lo ves si él se quiere mostrar”, le explicó Karina, pero le aseguró que “las luces si se ven”. Completamente sorprendido, el conductor comentó: “Pero nadie es abducido y esas cosas. En los Estados Unidos saben un montón y no cuentan”, y le preguntó por qué ocurría eso. Ella le dijo que sucedía porque “se supone que no quieren generar caos masivo, psicosis, pero hoy en día ya se está blanqueando”.

Una participante de Los 8 escalones sorprendió a Guido con su profesión

“O sea, no estamos solos en este universo. No somos los únicos; a veces se dice que se dio todo para que nosotros podamos vivir, respirar, que justo tenemos agua y la temperatura”. En este sentido, Karina comentó: “Yo recomiendo, al que quiera hacer este tipo de turismo, que visite Capilla del Monte o que vaya a Victoria, Entre Ríos”. De paso, por curiosidad de Kaczka contó cómo trabaja con los ovnis y dio varias explicaciones para los interesados en verlos.

“Vas a la noche y filmas. Si te aparece algo, bárbaro. Pero el ojo no lo capta, lo capta la cámara. Después, cuando vas a editarlo, se ve”, sostuvo la especialista y explicó que no dan miedo porque uno puede estar en presencia de ellos y no darse cuenta.“Ellos se muestran si quieren, es así. Normalmente no, vos no lo ves, pero el ojo de la cámara lo capta”, indicó.

“¿Son buenos?”, quiso saber Guido Kaczka. “Supongo que sí”, le respondió Karina. La mujer fue al programa acompañada por su madre y si bien tuvo un buen desempeño, no logró llevarse los 3 millones.

