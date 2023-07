Ganó 6 millones en Los 8 escalones, pero tuvo una actitud que molestó a Guido Kaczka y el conductor le puso los puntos

escuchar

Si algo quedó demostrado a lo largo de las emisiones, es que ganar dos veces Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) no es tan sencillo como algunos piensan. Es que la cuota de la tensión y el nerviosísimo de estar en un estudio de televisión y no en el sillón de casa, puede jugar en contra. Además, se necesita tener el conocimiento suficiente para poder responder todas las preguntas y no hay que perder de vista que la suerte es un factor que influye, y mucho. Si bien ser bicampeón es generalmente la excepción y no la regla, desde el miércoles a la noche, Pablo integra la lista de este selecto grupo. En la noche del miércoles, levantó el cheque de los seis millones de pesos y su madre corrió a celebrar con él; sin embargo, le hizo un “chiste” que no le simpatizó del todo a Guido Kaczka quien no dudó en llamarle la atención.

Pablo apareció por primera vez en el programa el martes y contó que trabajaba en el laboratorio de una reconocida marca de gaseosas. Si ganaba los tres millones, los usaría para irse de luna de miel con su esposa o comprar un auto usado para visitar a la familia que está distribuida en el país y también para ir a pescar con su hijo y su padre. A su vez, reveló que lo anotó su mujer porque le tenía “fe”, pero fue su madre la que lo acompañó al estudio y le hizo “el aguante”.

La emoción de Pablo al celebrar los 3 millones de pesos con su madre en Los 8 escalones

El participante tuvo un óptimo recorrido en el juego, llegó a la final y se consagró ganador. Festejó con su madre, que corrió a abrazarlo y él no pudo evitar quebrarse. “En la secundaria nunca metía una materia”, aseguró. “¿Cómo no?”, quiso saber Kaczka. “Me llevaba todo a marzo y a diciembre. La hacía renegar a mi vieja”, le explicó el campeón y comentó que su más reciente logro era un “orgullo para su madre”. Conmovido por la historia, el conductor acotó: “¡Acá está el título de los tres millones de Los 8 escalones!”.

Como ganó los 3 millones, Pablo tuvo la posibilidad de regresar para duplicar el premio y la aceptó. El miércoles, llegó nuevamente a la final donde tuvo un recorrido casi perfecto. La pregunta que podía convertirlo en bicampeón estuvo a cargo del actor Daniel Aráoz: “¿Cómo se llama la película donde Guillermo Francella y Lucía Galán interpretan a una pareja que viaja al Caribe para tener una segunda luna de miel?”. Las opciones eran: Papá se volvió loco; No sos vos, soy yo; Corazón loco; Almejas y mejillones.

Por segunda noche consecutiva, Pablo llegó a la final y ganó Los 8 escalones (Foto: Captura eltrece)

Los finalistas contestaron distinto, pero Pablo acertó al elegir Papá se volvió loco y sumado a las luces verdes a su favor se consagró como bicampeón. “¡Pablo, seis millones de pesos!”, gritó Guido y rápidamente se percató de una presencia especial: “¡Tu mamá está acompañándote esta noche también!”. La mujer recorrió el estudio y se acercó a su hijo para abrazarlo y felicitarlo.

Pablo volvió a ganar Los 8 escalones y ya acumula 6 millones de pesos

“Pablo, qué gran recorrido, de una final impresionante”, lo felicitó el conductor y la madre tampoco pudo ocultar su emoción y reveló que estaba “contenta y orgullosa”. El ganador, para hacerse el gracioso, le dijo a Guido: “Qué camisita metió”, en referencia al atuendo que llevaba su madre. Pero a él, no le sonó tan simpático el comentario. “Pará, le decís en la tele por su camisa Pablo... ¿Siempre te hace chistes?”, le preguntó directamente a ella, quien le aseguró que sí, lo hacía. Finalmente, el conductor le consultó al ganador si volvía por los nueve millones y él aseguró que sí.

