Escándalo en Rosario con los Red Hot Chili Peppers: Central y una productora anunciaron un festival pero la banda lo desmintió

Una fuerte polémica estalló en redes sociales luego de que un nuevo festival que iba a realizarse en junio del año que viene en la ciudad de Rosario anunciara en su grilla principal a la banda estadounidense Red Hot Chili Peppers. La noticia generó sorpresa entre los fanáticos debido a que el grupo no había compartido nada en su perfil oficial. Finalmente, en medio de numerosos cuestionamientos, el conjunto liderado por Anthony Kiedis desmintió su participación y expuso la mentira de la productora a cargo del evento.

“¡El rock internacional llegó a Rosario!“ promocionaba el evento en sus redes sociales. Junto a los Red Hot Chili Peppers también estaban las bandas The Human League y Happy Mondays, además de otros ”artistas por confirmar".

Con fecha a realizarse el 12 de junio de 2027 en el Estadio Gigante de Arroyito, perteneciente a Rosario Central, la preventa exclusiva era a través del Banco Macro y a través de la plataforma EntradaUno. Tanto la entidad bancaria como el club rosarino y la productora organizadora Underdog Entertainment promocionaron el evento en sus redes.

Los Red Hot Chili Peppers no se presentan en vivo desde principios de 2025 Michael Kovac - Getty Images North America

Luego de que la convocatoria se volviera viral, muchos usuarios comenzaron a cuestionar la veracidad del line-up debido a que los Red Hot Chilli Peppers no tocan en vivo desde 2025 y todavía no tienen anunciada una gira internacional. Tal magnitud alcanzó la noticia que la misma banda que encabezaba el festival dejó un comentario en el posteo principal y anunció que ellos no se presentarán en los escenarios rosarinos el próximo año.

“Sorry not us (’Perdón, nosotros no’, en español)”, escribieron desde la cuenta oficial de los Red Hot Chili Peppers, junto a un emoji de corazón.

Tras esto, y sin dar explicaciones, tanto la cuenta oficial de Music Gol Festival como la productora a cargo borraron los posteos que anunciaban el evento y eliminaron todo el contenido de sus cuentas. Hasta ahora, no emitieron ningún comunicado para esclarecer lo sucedido.

La desmentida de los Red Hot Chili Peppers Instagram

Banco Macro, en tanto, también borró la promoción del festival y publicó un comunicado en el que aclaró su participación en el evento. “Banco Macro no organiza ni patrocina el festival Music Gol Festival ni a los artistas anunciados”, expresaron en una historia de Instagram.

“Su participación se limitaba a ofrecer beneficios de preventa y financiación con sus tarjetas. La organización del evento, la confirmación de los artistas y el cumplimiento de la programación son responsabilidad de la organización y su productora”, añadieron y sumaron: “La prioridad de Banco Macro es y será siempre cuidar a los clientes. Por eso, ante los hechos de público conocimiento hemos decidido no facilitar las cuotas en dicho festival, del cual no teníamos conocimiento alguno de dicha organización”.

Y anunciaron: “Banco Macro canceló su participación del beneficio de cuotas previo a la preventa de tickets”.

Banco Macro se bajó del evento Instagram

Acciones legales

Las autoridades del club rosarino también tuvieron que responder por ser la sede en donde iba a realizarse el evento. El gerente general de Rosario Central, Javier Sola, explicó que la institución deportiva no tenía conocimiento de los artistas que iban a presentarse y adelantó que tomarán acciones legales contra la productora.

“Estamos sorprendidos sobre esta situación. Como club, le solicitamos la confirmación mediante las redes oficiales de los artistas o los contratos. En caso contrario, el club al mediodía tomará una decisión porque mañana comienza la venta y no queremos que haya ningún perjudicado”, señaló Sola este miércoles por la mañana en diálogo con Radio 2.

El titular de Central aclaró que habían alquilado el estadio para un recital a la productora Underdog Entertainment, que estaría, según sus palabras, a cargo del empresario Gonzalo Entenza. “En este caso no sabíamos quién iba a ser el artista principal. Si esto no se confirma, el club sacará un comunicado y no será parte de esto para no perjudicar a ninguna persona”, subrayó.

“Nosotros estamos muy enojados porque hemos trabajado muchos meses para esto”, añadió Sola, quien también expresó que la productora ya había abonado el 50% del monto acordado por el alquiler del Gigante de Arroyito.