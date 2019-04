Escuchá las nuevas canciones de Thom Yorke

Un programa de la BBC3 Radio estrenó las piezas clásicas que compuso el líder de Radiohead Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Spivacow/AFV

El programa de BBC Radio 3 Unclassified estrenó en radio las dos nuevas canciones de Thom Yorke , "Don't Fear the Light" y "Gawpers", que el cantante de Radiohead había tocado en vivo recientemente en París.

"Don't Fear the Light" es una pieza clásica, con arreglos para ser interpretada a dos pianos, electrónico y un sintetizador modular. Yorke convocó al dúo francés de pianistas Katia y Marie Labeque para tocarla.

"Don't Fear the Light" la pueden escuchar en el minuto 27:00 y "Gawpers" en el 47:20 del programa de radio (se puede escuchar acá), que también incluyó tracks de David Chalmin y Bryce Dessber, ambos parte del show Minimalist Dream House.

Las dos canciones habían debutado en vivo durante la performance "Minimalist Dream House" que Yorke realizó en abril en la Philharmonie de Paris. El líder de Radiohead había interpretado varias veces "Gawpers" en su gira, pero nunca había estado disponible para escuchar completa previamente. Estas canciones son la continuación del trabajo que Yorke hizo para el soundtrack de la remake de Suspiria, su primer intento con la composición clásica. El cantante planea editar un nuevo disco solista este año.

Radiohead ingresó recientemente al Salón de la Fama del Rock and Roll, pero Yorke se negó a asistir. "Nos lo han explicado, así que está bien. Pero en realidad no lo entendemos como ingleses", dijo el cantante a Variety. "Creo que nuestro problema es, en esencia, que cada ceremonia de premiación en el Reino Unido apesta. Crecimos con los Brits awards, que es como un accidente automovilístico causado por un borracho en el que no quieres involucrarte. Entonces, sí, realmente no sabemos qué hacer con eso ".

