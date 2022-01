Estamos muertos: la serie surcoeana de Netflix que conmocionó a la audiencia por su inesperado final

Durante los últimos años, Corea del Sur se convirtió en un líder mundial en el entorno del entretenimiento. Todo comenzó con las bandas de k-pop que, gracias a la mezcla de canciones pegadizas y artistas encantadores, lograron posicionarse entre los grupos musicales más aclamados del momento. Las boy y girl bands surcoreanas fueron solo el primer paso para que el país asiático lograra exportar parte de su cultura al resto del mundo y, ahora, también marcan tendencia con sus increíbles ficciones. Dentro de este fenómeno se enmarca el rotundo éxito de El juego del calamar, serie que se posiciona entre las más vistas en la historia de Netflix. Sin embargo, hay una nueva producción que amenaza con robarle el puesto.

La serie trata de un grupo de estudiantes que debe sobrevivir un ataque zombie netflix

Estamos muertos fue estrenada el 28 de enero y consta de una sola temporada compuesta por 8 episodios que oscilan entre 50 minutos y una hora cada uno. La duración es bastante extensa pero eso no detuvo a los usuarios de Netflix, cuya mayoría terminó la serie entera a menos de 24 horas de ser publicada. Eso fue suficiente para que la producción surcoreana se ubicara entre las 10 más vistas de la plataforma de streaming y que se volviera uno de los temas más debatidos en las redes sociales.

Pero... ¿De qué se trata la ficción que cautivó al pueblo argentino? Estamos muertos está basada en el webtoon Now at Our School del autor Joo Dong-geun, publicada entre el 2009 y el 2011. La premisa es muy simple: un grupo de estudiantes de secundario quedan atrapados en el colegio en medio del brote de un misterioso virus que convierte a las personas en zombies y su desafío más grande es, claramente, sobrevivir.

Poster oficial de "Estamos muertos" net

Aunque a muchas personas la temática de los muertos vivientes pueda parecerla trillada e, incluso, innecesaria, Estamos muertos no es simplemente una serie más sobre zombies. La historia revela la compleja dinámica que se da entre los adolescentes y el extraño sistema político que surge entre los jóvenes mientras intentan sobrevivir una desgracia. Según la periodista y crítica de cine Sara Merican, la ficción se enfoca en como gran parte de la desgracia recae en el grupo de los marginados que no tienen “aliados” lo suficientemente fuertes para sobrevivir.

El final explicado de Estamos muertos (contiene spoilers)

Luego de que transcurren varios episodios que muestran como los estudiantes intentan escapar en vano mientras presencian la muerte de la mayoría de sus compañeros, On-jo, Su-hyeok, Dae-su, Ha-ri, Mi-jin y Hyo-ryung logran llegar al centro de cuarentena. En el proceso, Nam-ra -una de las marginadas del colegio- contrae el virus y decide alejarse de sus recientes amigos para protegerlos.

Una vez que los sobrevivientes están resguardados, las autoridades gubernamentales deciden bombardear la ciudad ya que descubren que el virus solo muere si se lo prende fuego. Quien da la orden de asesinar a todos los ciudadanos es el comandante que, tras su veredicto, se quita la vida.

"Estamos muertos" se posicionó entre las más vistas de Netflix netflix

Cuatro meses después, los protagonistas sobrevivientes deciden volver a las ruinas de lo que fue la Hyosan High y se encuentran con Nam-ra, quien ahora es una mutación entre humana y zombie. Juntos, prenden una fogata en el techo y la joven que quedó apartada, a pesar de estar infectada con el virus, se siente feliz de al fin tener un grupo de amigos.