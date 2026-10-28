Esteban Mirol lanzó MasterWanda, un polémico libro dedicado a Wanda Nara

Luego de que a principios de este año apuntara contra MasterChef Celebrity (Telefe), ciclo del que se convirtió en el segundo eliminado en octubre de 2025, Esteban Mirol sorprendió al publicar un libro en contra de Wanda Nara. MasterWanda dio a luz recientemente y ya generó todo tipo de repercusiones en el ambiente.

Se trata de una investigación periodística de nueve meses que repasa la carrera de la mediática. Según explicó el periodista este martes en el ciclo televisivo Primicias YA (América TV), la publicación fue concebida en formato digital por razones ecológicas: “¿Por qué hice un ebook? Porque yo soy ambientalista y si yo hubiera hecho un libro en papel, matábamos 100 árboles”. Además, cada capítulo incorpora enlaces interactivos que permiten acceder al material de archivo que fundamenta la narración.

El periodista Esteban Mirol participó en Masterchef Celebrity en 2025 Hernan Zenteno - La Nacion

A lo largo de la presentación y del contenido del libro, el periodista definió la trayectoria de Nara como un “fenómeno con luces y sombras” y desarmó el mito en torno a la famosa anécdota de la prenda íntima atribuida a Diego Maradona. Tal como reveló, no solo se trataba de un slip y no de un calzoncillo, sino que la prenda pertenecía en realidad a un camarógrafo del canal.

Esteban Mirol sorprendió con sus declaraciones sobre MasterChef Celebrity (Foto: Captura TV)

Pero el análisis no se detuvo únicamente en la crítica. A pesar de advertir que sobre su figura existe “toda una historia de mentiras”, el autor reconoció el peso comercial y mediático de la conductora. “¿Quién es la conductora más exitosa de la televisión argentina? Yo lo digo ahí: Wanda Nara. ¿Quién vende publicidad como ninguna con su programa? Wanda Nara, la gran productora", afirmó.

Por último, la publicación puso bajo la lupa su faceta musical, tomando el sencillo “Bad Bitch” para cuestionar la autoría y el proceso creativo del tema. “¿Saben la letra de ‘Bad Bitch’ cuántas líneas tiene? 35. ¿Saben cuántas repiten? 28 de las 35. ¿Sabés cuántas personas dicen que escribieron eso? Ocho. Además de Wanda Nara, ocho personas para escribir 35 líneas”, lanzó.

La presentación del libro generó revuelo en el estudio. Durante el debate, Marina Calabró reveló que Luis Ventura quedó “odiado” tras ser obligado a leer el material antes de salir al aire. Por su parte, el periodista Santiago Sposato, quien aportó datos sobre el paso de Wanda por Milán, prefirió tomar distancia: “Solo brindé testimonio. No me metas, por favor, en un complot contra Wanda Nara”.

Sin embargo, el momento que no pasó inadvertido fue cuando en pleno programa le tomaron una fotografía a la portada del ebook y se la enviaron directamente por WhatsApp a la mismísima Wanda Nara (a quien Ventura tenía agendada bajo el apodo “Wanchu”) para exigirle su opinión al aire sobre la publicación de Mirol.

Esteban Mirol definió la trayectoria de Wanda Nara como un “fenómeno con luces y sombras” (Foto: Instagram/@estebanmirol)

Para aquellos interesados en adquirir la investigación, Mirol habilitó la venta de su libro digital a través de un enlace en su perfil de redes sociales, con un valor de $9.900. La publicación promocional destaca los ejes centrales de la obra bajo el lema: “Wanda: Amores, poder y escándalos”, con el cual prometió develar “los hombres, sus negocios, sus polémicas y su verdadera historia”.