Esteban Mirol apuntó muy duro contra MasterChef Celebrity y no se guardó nada: “Me maltrataron”

Las hornallas de MasterChef Celebrity (Telefe) están que arden. Luego del repechaje del reality de cocina que conduce Wanda Nara, el cual determinó que Emilia Attias, Esther Goris y Rusherking se sumaran a la competencia, Esteban Mirol estalló de furia y no solo apuntó contra la producción, sino que también denunció situaciones de maltrato.

El periodista Esteban Mirol no pudo ingresar nuevamente al reality Hernan Zenteno - La Nacion

Antes de darle la palabra al periodista, desde Intrusos (América TV) reprodujeron un type en el que Julieta Argenta mencionó días atrás en LAM -ciclo que se emite por el mismo canal- que en el programa de cocina “había censura” y que “su salida de la competencia no fue como se mostró”. “Cuando hicieron el repechaje, la renuncia de Esteban Mirol no se vio en ningún momento y casualmente se fueron dos eliminados al mismo tiempo, que fueron nuestro querido Luis Ventura y Esteban Mirol”, expresó la periodista.

Y agregó que el comunicador se fue a los gritos diciendo que el jurado “ni se gastara en probar su plato”. “Dicen que Wanda quedó descolocada, la producción no sabía dónde meterse y dicen que llegó con la peor de las ondas”, señaló la panelista.

Esteban Mirol arremetió contra la producción de MasterChef (Captura TV)

En ese sentido, este martes, desde el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, se comunicaron con Mirol, quien se negó a dar ciertos detalles. “Yo puedo hablar de lo que salió (al aire) porque firmé un contrato de confidencialidad. Yo no puedo hablar de lo que no salió”, expresó.

Mirol desmintió la versión de Argenta sobre la expresión que habría tenido al momento de presentar su plato, pero no hizo lo mismo con la devolución del jurado. “A mí me gustaría que escucharan la devolución que me hicieron a mí y la de los demás”, señaló.

“¿Qué sensación te quedó sobre tu participación en MasterChef?”, le preguntó Pallares; a lo que él respondió: “Cuando yo llegué, me dijeron: ‘Che, Esteban, acá hay que divertirse’”. A su vez, recordó que a raíz de eso es que realizó su primera aparición en el reality con un casco.

Además, señaló que el trato del jurado no era igual para todos. Mientras algunos se lo tomaban con gracia, otros se sentían en constante presión. “Entonces digo, ¿cómo? Si es diversión, vamos a divertirnos, pero no vamos a maltratar a la gente”, disparó.

Esteban Mirol denunció maltrato en MasterChef Captura de video

Consultado por el periodista sobre si se sintió maltratado, el comunicador lanzó: “Yo sentí que me maltrataron y vi que maltrataron”. Y sorprendió al revelar que, tras la primera jornada de grabación, Momi Giardina “se fue a la psiquiatra”.

La polémica escaló cuando el conductor leyó un mensaje de la producción que cuestionaba su coherencia: “Si es tan digno y tan cumplidor del contrato, no tendría que haber vuelto”. Acto seguido, Esteban recogió los guantes: “Si hubiera tenido dignidad, no hubiera permitido que me basurearan como me basurearon durante los dos días”. Además, denunció una edición malintencionada por parte del programa: “Sacaron al aire los momentos en que querían venganza y me estaban boludeando”.

Finalmente, el periodista aclaró que, aunque está limitado por un contrato de confidencialidad y solo habla de lo que se vio en pantalla, su regreso fue bajo una falsa sensación de seguridad. “Yo volví pensando que no iban a permitir que nadie me basureara en cámara... Pusieron absolutamente toda la basureada”, sentenció.