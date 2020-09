Crédito: Instagram

18 de septiembre de 2020

Con dos fechas de streaming este fin de semana, Martín Bossi apareció en varios programas tanto de manera presencial, como virtual. Sin embargo, en ninguno se animó a hablar como en Estelita en casa, reafirmando la importancia del ciclo y de su conductor a la hora de generar climas.

A pesar de que Martín tiene la gimnasia y el carisma para sobresalir en cualquier ámbito y tomar las riendas, esta vez se vio abrumado ante un Jey Mammon filoso, impecable en el juego del ida y vuelta, y preciso a la hora de preguntar.

Tanto fue así, que a los momentos de delirio les siguieron otros en los que el actor se metió en la esencia de su trabajo: "No le presto atención a lo que piensan cuando hago una composición. Una cosa es la imitación y otra la composición. Cuando uno compone, la gente ve a los personajes a través tuyo, y no importa si se parecen o no se parecen. Es la Cristina o el Olmedo que yo tengo adentro. La actuación es una opinión, así que nadie puede objetarme. Los que dicen si es más o menos parecido se quedan en una opinión muy superficial. Mientras sea con respeto, como trato yo de hacer las cosas, está todo bien".

Con esa base, la conversación trocó a lo bizarro, conforme al estilo del programa, y en la volteada cayó Nacha Guevara y su aversión a los imitadores: "Es muy loco, porque Nacha odia a los imitadores, pero los dos mejores trabajos que le ví hacer fueron a Eva Perón y a Tita Merello. Por ahí ella no se enteró, pero eso se llama composición".

"Además -sumó Estelita leña al fuego- cuando tiene enfrente a alguien que está componiendo o imitando, ella le habla a la persona, no al personaje". Y ahí llegó el golpe de gracia de Bossi: "Robert Downey Jr. se ganó un Oscar haciendo de Charles Chaplin -en realidad fue nominado, quien ganó la estatuilla ese año fue Al Pacino por Perfume de mujer-. Y yo me imagino a ella diciéndole: 'Robert querido, tenés que hacer de vos', y el tipo mirándola y pensando 'Ok, Nacha'".