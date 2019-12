"Estoy sorprendido": la reacción de Fernando Carlos al ser desvinculado de ESPN

La situación de no poder despedirse al aire fue la que le generó mayor dolor Crédito: Captura de pantalla

5 de diciembre de 2019 • 16:11

El periodista Fernando Carlos fue desvinculado de ESPN luego de siete años de trabajo. Pese a que su contrato con la emisora caducaba el 31 de diciembre, la empresa decidió cortarlo a partir del día hoy.

En una entrevista con Primicias Ya, el conductor contó: "Estoy sorprendido porque se me vencía el contrato el 31 de diciembre. Como todos los años te van llamando para renovar, lo que pasa siempre en todos los lugares".

"Me llamaron a la reunión e iba esperanzado para renovar, ver los proyectos para el año que viene, todo lo que se habla cuando se empieza un nuevo contrato y me dijeron que la empresa decidió no renovarlo, pero no solo eso, sino que lo interrumpían a partir de fecha, ayer, por lo que ya no salgo más al aire en ESPN", señaló el conductor.

La situación de no poder despedirse al aire fue la que le generó mayor dolor: "Pregunté los motivos y me dijeron que era una cuestión de reestructuración. La fusión con Fox Sport también es un tema y habrá otro tipo de ajuste en otras áreas".

Finalmente, Fernando Carlos concluyó: "Me tocó. Lamentablemente. Era una carta que estaba en el mazo y me la dieron a mí".

El periodista deportivo, que trabaja también en Telefe Noticias, recibió numerosas muestras de apoyo de sus seguidores y de colegas en sus cuentas de redes sociales. Germán Paoloski, Rodolfo Barili, Juan Pablo Varsky, y Verónica Brunatti, entre otros, expresaron su solidaridad y le auguraron un futuro mejor.