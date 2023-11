escuchar

Dentro de la fracturada relación entre Angelina Jolie y Brad Pitt, que alguna vez fueron una de las parejas más famosas y envidiadas de Hollywood, sus hijos fueron testigos de una dura separación y posterior divorcio. Durante el tiempo que estuvieron casados, los actores fueron padres de seis pequeños y hoy algunos de ellos ya superan la adolescencia: Maddox, de 22 años, Pax de 19, Zahara, de 18, Shiloh, de 17, y los gemelos Knox y Vivienne, de 15.

Pero es Pax, el segundo de ellos en rango de edad, quien se convirtió en noticia recientemente, luego de que saliera a la luz un mensaje que le escribió a su padre hace tres años. En 2020, el joven publicó en su cuenta de Instagram un texto dedicado a Pitt, donde sostuvo que el actor de 59 años era, entre otras cosas, una persona “terrible y despreciable”.

Con tres años y medio de vida, Pax se unió a la familia de Jolie y Pitt en 2007, luego de ser adoptado de un orfanato en Vietnam. Aunque se lo conoce por su nombre de pila, el completo es Pax Thien Jolie-Pitt, que además está lleno de significado. En latín, el término “Pax” significa paz, mientras que Thien se traduce como cielo en vietnamita.

Angelina Jolie y dos de sus hijos, Zahara y Pax, de compras en Los Ángeles Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

El pequeño nació el 29 de noviembre de 2003. Su madre biológica, que luchaba contra una adicción, lo abandonó en un hospital local cuando tenía solo dos días de haber dado a luz, luego de descubrir que tenía una enfermedad hepática. Inicialmente, fue llamado Pham Quang Sang, según consignó Daily Mail.

Al igual que su hermano mayor Maddox, Pax también pasó por la pantalla grande cuando participó en el doblaje de Kung Fu Panda 3, y luego como fotógrafo del documental First They Killed My Father, una producción dirigida por Jolie que se estrenó en 2017.

Angelina Jolie y Brad Pitt con sus hijos el día de su boda, en 2014 Archivo

Luego de la adopción, que según refieren varios medios, habría estado liderada por Angelina, la actriz emprendió el viaje de regreso a Estados Unidos, lo que también implicó la enseñanza del inglés al pequeño.

En una entrevista que concedió en 2007 a People, sostuvo: “Pax es un gran niño. Cuando lo conocimos pensamos que era muy tímido, pero después de dos días en casa descubrimos que es el miembro más ruidoso de la familia. No sabemos si es porque tiene una libertad que nunca antes había tenido, pero lo está haciendo muy bien. Estoy muy orgullosa de él. Es obvio que está acostumbrado a una disciplina más fuerte, por lo que es difícil cambiar, pero estamos aprendiendo y le está yendo muy bien”.

Angelina Jolie y Pax en los Globos de Oro, el domingo 7 de enero de 2018 en Beverly Hills, California AP

Según consignó The Sun, en junio de 2021, Pax se graduó de la secundaria en una prestigiosa escuela privada en Los Ángeles, pero no quiso asistir a la ceremonia porque “no quería hacer un escándalo del evento”.

A principios de este año, trascendió que Pax se había convertido en artista, con obras bajo el seudónimo de Embtto, de acuerdo con un titular publicado por Page Six. Si bien otros medios sostuvieron la veracidad de la noticia, ningún miembro de la familia Jolie-Pitt opinó al respecto. Pese a que ya tuvo varias participaciones en el mundo del cine, el joven de 19 mantiene gran parte de su vida privada fuera del ojo público.