No hay dudas de que Brad Pitt y Angelina Jolie fueron una de las parejas más queridas de Hollywood. Sin embargo, tras 12 años juntos y seis hijos en común, tres biológicos y tres adoptivos, decidieron seguir sus vidas por separado. Hoy, los mayores se forman académicamente muy lejos de la actuación, algo que las estrellas siempre respetaron.

“Ninguno de mis hijos quiere ser actor. Están realmente muy interesados en ser músicos. Creo que les gusta el proceso de las películas visto desde fuera. A Maddox le interesa la edición y Pax ama la música y ser DJ”, aseguró la actriz durante una entrevista para Woman’s Hour en 2016.

Por su parte, el actor habló del futuro de sus hijos con Life and Style en septiembre de 2019. “Solo quiero que sean libres, que no sientan presión por ninguno de mis logros, que exploren ellos mismos, que se sientan libres en ese sentido. Desafortunadamente, se les ve por quienes son sus padres, un poco más de lo normal que cualquier otro niño, pero también me siento bien al respecto, porque el instinto de un chico cuando está dejando el nido es rebelarse contra sus padres, sin importar quiénes sean ellos, es parte de dejar el nido”, comentó.

Brad Pitt y Angelina Jolie, antes de separarse Pinterest

En los últimos días, se habló mucho sobre el presente de los adolescentes, a raíz de la grave acusación que realizó uno de los chicos contra su padre. Algo que todos tienen en común es que deican su tiempo libre a aprender nuevos idiomas. En la actualidad, Shiloh (17) está aprendiendo khmai, Pax (19), por su parte, vietnamita, Maddox (22) se ha enfocado en el alemán y el ruso, Zahara (18) en francés, Vivienne (15) está tratando de aprender árabe y Knox (15), lenguaje de señas.

Pero eso no es todo, como la intérprete de “Maléfica” siempre mostró su preocupación por el medioambiente, le inculcó eso a sus hijos, quienes están muy comprometidos con el tema. A su vez, también optó por dejarlos que ellos mismos tomaran sus propias decisiones. “Preferí que fueran tomando sus propias decisiones a medida que crecían, sumergiéndolos en ambientes variados, animándolos a hacer amigos de diferentes culturas, en definitiva, a vivir y sentir la mayor cantidad de emociones y experiencias posibles”, mencionó en una entrevista con la revista Madame Figaro en 2022.

Angelina Jolie y Brad Pitt son padres de seis jóvenes que, a diferencia de ellos, optaron seguir caminos lejos del mundo de la actuación (Foto de Tolga Akmen / AFP) TOLGA AKMEN - AFP

Es por tal motivo que cada uno tomó su propio camino y su propia decisión académica. Madoxx, el joven de 22 años de origen camboyano, estudia Biotecnología en la exclusiva Universidad Yonsei de Corea del Sur; Pax, se dedica al arte y bajo el seudónimo Embtto presentó en enero pasado la primera exposición en una galería de Tel Aviv, Israel. Zahara, por su parte, asiste a Spelman, una casa de estudios para mujeres afrodescendientes enfocada en la excelencia académica dentro de las artes liberales y las ciencias. Los tres hijos menores de la pareja aún asiste al colegio.

El conflictivo vínculo entre Brad Pitt y su hijo Pax

Luego de la ruptura de Brad Pitt y Angelina Jolie, fuertes rumores apuntaron contra el actor, a quien se lo acusó de maltratos y excesos. Hace algunos días, salió a la luz un fuerte mensaje que Pax Jolie-Pitt, el mayor de la familia, publicó en el 2020 en su cuenta de Instagram hacia su papá. “Has demostrado ser una persona terrible y despreciable”, escribió aquel entonces.

Según publicó el diario The Daily Mail, el joven que Jolie adoptó en Vietnam en 2007 cuando tenía 3 años, realizó la publicación cuando tenía 16 años. “¡Feliz Día del Padre a este imbécil de clase mundial! Tú, una y otra vez, has demostrado que eres una persona terrible y despreciable”, arrancó el adolescente su historia.

Y siguió: “No tenés ninguna consideración ni empatía hacia tus cuatro hijos pequeños, que tiemblan de miedo en tu presencia. Nunca entenderás el daño que has hecho a mi familia, porque eres incapaz de hacerlo. Has hecho las vidas de las personas que más cerca están de mí un constante infierno. Puedes decirte a ti mismo y al mundo lo que quieras, pero la verdad saldrá a la luz algún día. Así que... ¡Feliz día del Padre, ser humano jodidamente horrible!”.