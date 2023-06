Ángel de Brito cuestionó a Romina Uhrig por la causa de enriquecimiento ilícito y protagonizaron un fuerte cruce

escuchar

A lo largo de la duración de Gran Hermano (Telefe), luego de cada eliminación, el hermanito que abandonaba la casa realizaba un recorrido por diversos programas dedicados a la farándula, incluyendo a LAM (América). Sin embargo, Romina Uhrig fue la única que se negó a cumplir dicho cronograma y nunca asistió al magazine. A varios meses del final del popular ciclo, la exdiputada aceptó asistir y, durante un mano a mano con las angelitas, vivió un tenso cruce con Ángel de Brito.

Ángel de Brito cuestionó a Romina Uhrig por la causa de enriquecimiento ilícito

De los 18 participantes que entraron a Gran Hermano a finales del 2022, una de las más polémicas fue Romina Uhrig. Pero esto no se debió a su desempeño dentro de la casa, sino que fue su pasado el que dio de qué hablar. Y es que, antes de su paso por la pantalla chica, la hermanita fue diputada y trabajó en la Intendencia del Partido de Moreno junto a su pareja y padre de sus hijas, el intendente Walter Festa.

Una vez que dicha información llegó al público, fue cuestión de tiempo que trascendiera que tanto ella como su marido tienen una causa por enriquecimiento ilícito. Sobre la misma, el periodista Nicolás Wiñazki detalló en TN: “En enero de 2019 realizaron una serie de allanamientos porque detectaron que había un entramado entre Festa, Uhrig y supuestos testaferros que eran empleados de la municipalidad y que no tenían capacidad para comprar autos ni bienes pero que aparecen como ‘interpósitas personas’”.

Romina Uhrig, exparticipante de Gran Hermano, fue diputada

Y sumó: “Ambos están bajo sospecha de enriquecimiento ilícito y Festa tiene una causa en juicio oral por haber contratado ‘ñoquis’. Es por nombrar empleados, quedarse con la plata y hacer que esos empleados tengan que ir a actos proselitistas de Cristina Kirchner”.

Asimismo, enlistó los bienes que estuvieron bajo la mira entre los que se destacaron un crédito a favor de Festa por 5.250.000 dólares tras la venta de un lote en el emprendimiento inmobiliario Villa Robles, Pinamar, dos lotes en el barrio cerrado Terravista y tres lotes en Cafayate, Salta, por un valor de 150 mil dólares, y autos de lujo.

En la noche del viernes, la actual mediática pasó por LAM en donde, inevitablemente, quisieron saber sobre su carrera política al igual que de dicha causa, conversación que culminó en un fuerte cruce entre la entrevistada y el conductor.

“Una cosa es decir y otra cosa es afirmar que tengo lotes, que cobro un sueldo de 700 mil pesos, que cobro asignaciones. Todo eso es mentira”, exclamó, cuando tanto las panelistas como de Brito le plantearon que tenían parte de la causa para respaldar sus dichos. “Traeme los papeles”, disparó, para después quitarle peso a las acciones legales en contra de Festa ya que el denunciante fue anónimo.

Walter Festa, intendente del Partido de Moreno y pareja de Romina Uhrig Emiliano Lasalvia - LA NACION

Poco después, expresó: “En este programa se dijeron muchas mentiras. Si me van a invitar al pedo para decir que todo lo que digo es mentira... yo vengo con mi realidad”. Molesto, el conductor la interrumpió para decir: “Yo te estoy preguntando, no te pongas nerviosa y bajame el tonito porque la idea no es pelear tampoco. Lo que te digo es que en la denuncia figura el nombre de quien la hizo, vos decís que es anónima. Está el nombre”.

Más adelante en el programa, dio a entender que la causa tuvo detrás motivos políticos ya que Festa estaba en plena campaña de reelección y aseveró que no existe tan enriquecimiento. “No somos ricos”, se defendió.

Por el momento, la Justicia no se pronunció al respecto y, por su parte, Romina Uhrig dejó en claro durante la entrevista que no tiene intenciones de volver a la política y que, a partir de ahora, su atención está centrada en su desarrollo artístico y del crecimiento de su carrera dentro del mundo del espectáculo.

LA NACION