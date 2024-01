escuchar

Luego de varias idas y vueltas en los últimos meses, Romina Uhrig confirmó su separación definitiva de Walter Festa, el político con quien contrajo matrimonio y tuvo a dos de sus hijas. A raíz de esto, sorprendió recientemente a todos, ya que fue vista cenando muy cerca de un deportista uruguayo.

El hombre en cuestión es Miguel Barriola, un reconocido basquetbolista uruguayo con quien se la vio cenando en un restaurante de Buenos Aires. La encargada de dar a conocer el encuentro fue Pochi, de la cuenta Gossipeame, quien mostró la postal y expresó: “Estaban muy cerquita...”.

Romina Urhig y Miguel Barriola cenando juntos en Buenos Aires

Como si era fuera poco, ni siquiera ellos decidieron esconder su encuentro, puesto que ambos subieron una historia a sus respectivas cuentas de Instagram, en las que mostraron fragmentos de la cena en cuestión, aunque no confirmaron con quién estaban compartiendo el plan nocturno. De todas maneras, los usuarios se dieron cuenta de un detalle que no dejaron pasar: “Son las mismas llaves”, indicaron, confirmando la cita.

El detalle de la cena romántica

Luego de que esa foto se hizo viral, la exdiputada fue consultada al respecto en diálogo con el programa que conduce Vero Lozano por Telefe sobre esta relación. “Romi habíamos dicho que hay un nuevo amor. Tenemos fotos. Es basquetbolista. ¿Encestó el amigo?”, preguntó la periodista, mientras Julieta Poggio, que también estaba presente en el piso, acotó: “Me gusta para mi amiga”.

“Es un amigo que conocí”, aseguró Uhrig, que confesó: “Hace unos meses nos conocemos, por un tema laboral con mi ex. Juega al básquet. Nos juntamos por temas de laburo, porque tengo que ir a Uruguay y fuimos a cenar. Pero no somos nada, solo amigos. Está separado, tiene un hijo de 10 años... Es muy grandote”.

Pese a que no confirmó el romance, la puerta pareció quedar abierta sobre una posible nueva relación con el deportista.

Romina Uhrig confirmó su separación de Walter Festa

Hace tan solo unos días, en una nota con Intrusos (América TV), Romina confirmó que ya no está más en pareja con el exintendente de Moreno. “Estoy separada”, admitió, y sostuvo: “Intentamos. Estábamos viendo, pero no había forma. Hace dos semanas que estamos separados. Esta vez creo que es definitiva. La vez que intentamos ya era una decisión tomada por mí, era definitivo. Intentamos, pero no fue como volver, sino intentar, intentar y tirar de la cuerda”.

“Viene de hace muchos años. Nos llevábamos bien, es una de las personas de la que más enamorada estuve. Por algo me casé y tuve dos hijas, pero creo que tenemos un carácter muy distinto los dos, somos de carácter fuerte con pensamientos diferentes. Intentamos, pero no. Siempre discutís por las mismas cosas, que son pavadas, que desgasta y cansan”, reveló.

En esa misma línea, Uhrig reconoció: “Cuando nos peleamos es como que se pudre todo y no nos ponemos de acuerdo”.“No, es como que a la vez te sentís fracasada. Tuve mi primera hija con mi primer novio y estuvimos siete años juntos. Me separé. Ahora, después de ocho años, me vuelvo a separar y es como que decís ya está, basta. Soy joven, pero no está en mis pensamientos formar una familia o enamorarme. No quiero pasarla mal”, aseguró, al ser consultada por volver a formar una pareja.

LA NACION