Eté & Los Problems, una gema del rock uruguayo en Buenos Aires

Eté y Los Problems toca este sábado en el el Xirgu/Espacio Untref.

"Cuando uno piensa en discos conceptuales muchas veces se imagina una cosa operística", dice Ernesto Tabarez, cantante, compositor y líder de Eté & Los Problems, el grupo montevideano que este sábado presenta las canciones de su flamante disco Hambre, por primera vez en Buenos Aires. La cita es en el teatro Margarita Xirgu/Espacio Untref, Chacabuco 875, a las 21. "Es un disco sobre la manada y sobre la carencia. Pero, sobre todo, cada una de las canciones están atravesadas por el hambre. En algún momento llegué a la conclusión de que el hambre es la fuerza que mantiene unida a la manada. Si los lobos pudieran ir de compras al supermercado, no andarían juntos. Andan en manada para comer. Entender eso fue clave, porque este es un disco que apela a lo colectivo."

Tabarez ya tenía definido el título del disco y había terminado algunas canciones que compartió con su amiga, la fotógrafa, escritora y Performer porteña Nora Lezano. A los pocos días, recibió una foto de un texto por whatsapp. "Conviene precisar, además, que mi hambre no debe entenderse en su sentido más amplio: si sólo se hubiera tratado de hambre de alimentos no hubiera sido tan grave. ¿Pero existe realmente eso de tener solamente hambre de alimentos? ¿Existe un hambre de estómago que no sea el indicio de un hambre generalizada? Por hambre yo entiendo esa falta espantosa de todo el ser, ese vacío atenazador, esa aspiración no tanto a esa utópica plenitud, como al a simple realidad: allí donde no hay nada, imploro que exista algo." Se trata de un fragmento de la Biografía del hambre, de Amélie Nothomb. "Lo curioso es que mi novia me había regalado ese libro un par de meses antes, y no había llegado a leerlo", confiesa Ernesto entre risas.

La portada, a cargo de Martín Albornoz y el Bruster Studio, remite a la leyenda de la mitología romana de Rómulo y Remo. "Habíamos estado trabajando con muchas imágenes de lobos. Pero un día llegué al estudio y, en una pantalla, estaba la estatua de Rómulo y Remo y así terminó de cerar el concepto. Porque además del lobo está la teta, el alimento. Y, como te dije antes, este es un disco atravesado por el hambre", explica el cantante.

Son 12 nuevas canciones que mantienen la potencia habitual del cuarteto, que completan el guitarrista Santiago Peralta, el baterista Andrés Coutinho y el bajista Martín Moreno. Tavarez, con su habitual estilo oscuro y visceral, parece dejar la vida en cada pieza, como un digno heredero de su maestro y amigo, el gran Eduardo Darnauchans.