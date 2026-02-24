Murió Katherine, la hija del actor Martin Short

Katherine Hartley Short, hija mayor del actor canadiense Martin Short, murió a los 42 años. La noticia fue confirmada por un representante del protagonista de Only Murders in the Building, quien expresó el profundo dolor que atraviesa la familia por estas horas.

“Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short”, señaló el vocero en declaraciones difundidas por medios estadounidenses. “La familia Short está devastada por esta pérdida y solicita privacidad en este momento. Katherine era muy querida y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo”, sumó.

Según informó la revista People, el lunes 23 de febrero el Departamento de Bomberos de Los Ángeles respondió a un llamado desde una vivienda en Hollywood Hills alrededor de las 18:41 por una mujer de aproximadamente 41 años. Posteriormente, el Departamento de Policía de Los Ángeles indicó que se trataba de una posible muerte por suicidio. Hasta el momento, las autoridades no brindaron mayores detalles.

Martin Short y Katherine Short (Foto: Sipa US/Alamy)

¿Quién era Katherine Short?

Katherine era la mayor de los tres hijos que Martin Short adoptó junto a su esposa, Nancy Dolman, quien murió en 2010 tras luchar contra un cáncer de ovario. Además de Katherine, la familia está compuesta por sus hermanos Oliver y Henry.

A diferencia de su padre, una figura histórica de la comedia y el cine norteamericano, Katherine mantuvo un perfil bajo y se desarrolló lejos del mundo del espectáculo. Se desempeñaba como trabajadora social clínica con licencia en práctica privada y colaboraba en la clínica Amae Health, donde brindaba recursos vinculados a la salud mental y extensión comunitaria.

La mujer había decidido mantener una vida fuera de las cámaras de televisión (Foto: Billy Farrell/BFA/Shutterstock)

La joven se graduó en el año 2006 con una licenciatura en Psicología y Estudios de Género y Sexualidad en la Universidad de Nueva York. Luego obtuvo una maestría en Trabajo Social en la Universidad del Sur de California en el año 2010. Según su portal oficial, además, era colaboradora con la organización benéfica Bring Change 2 Mind, cuyo objetivo es “empoderar a los jóvenes para construir comunidades escolares conectadas, empáticas y solidarias, donde las conversaciones sobre salud mental sean bienvenidas y libres de estigma”.

Si bien evitó la exposición mediática, en algunas ocasiones acompañó a su padre a eventos públicos, como la fiesta posterior a Los Productores en 2003 y la tradicional fiesta de los Oscar organizada por Vanity Fair en 2011.

Aunque las causas de su muerte aún son un enigma, el diario inglés The Independent recordó una entrevista realizada a Martin Short, en la que el actor reconoció que la muerte de su esposa, Nancy Dolman, había afectado fuertemente a sus hijos. “Han sido dos años muy duros para mis hijos. Es algo de la vida que negamos, que nos vaya a pasar a nosotros o a nuestros seres queridos, y cuando ocurre, aprendes un poco y sufres un poco. No hay una gran revelación”, dijo, al poco tiempo de perder a su esposa.

Al momento de confirmarse la muerte de su hija, Martín Short se encontraba de gira con Steve Martin. El próximo espectáculo estaba programado para el próximo viernes en la ciudad de Milwaukee, que quedaría cancelado hasta nuevo aviso ante la noticia del fallecimiento de Katherine.