Eva Bargiela y Gianluca Simeone compartieron una romántica foto juntos y mostraron que su noviazgo avanza firme

Hace casi dos meses, la modelo Eva Bargiela y Gianluca Simeone -hijo del Cholo- confirmaron su romance. El año pasado, en el Bailando 2023 (eltrece) la influencer atravesó una contundente y mediática separación de su marido, Facundo Moyano. Ahora, rehízo su vida y se la ve feliz junto a su nueva pareja.

En un reciente posteo en sus cuentas de Instagram, los novios compartieron una foto en historias donde se los ve juntos posando frente al espejo de un gimnasio. Abrazados, lucen una sonrisa que denota la alegría de la relación.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone compartieron una romántica postal que da cuenta de cómo viene el noviazgo

Hace un par de semanas, la modelo fue consultada sobre su nuevo vínculo en una nota para LAM (América), el programa conducido por Ángel de Brito, en donde confirmó que “se está conociendo” con el futbolista. “Nos estamos conociendo y es eso, nada más. Nos conocimos en un boliche, el día de mi cumpleaños y pegamos muy buena onda. Él vive afuera, así que después dejamos de estar en contacto y volvimos a pegar buena onda charlando”, supo decir la influencer, en referencia a cómo fue el primer encuentro y cómo es su relación actual con Gianluca, quien vive en España, ya que juega como delantero en el Tudelano de la Segunda Categoría.

Al respecto de cómo van a hacer con el asunto de la distancia, por el hecho de que ella vive en Argentina, reveló: “Yo estoy viviendo el hoy. Esto es algo nuevo, no es que tampoco es algo que se venía escondiendo ni nada, realmente nos estamos conociendo. O sea, me resulta como apresurado también el hecho de que salga en la tele y todo eso, porque es algo realmente nuevo”.

Y sumó: “Realmente tenemos muy buena onda, la pasamos bien y por eso nos gusta compartir planes, naturalmente. Y nunca hubo un secreto, nada. No es que hubo planes a escondidas, ni mucho menos. Sentimos salir a hacer planes porque hay buena onda y nada más”.

Facundo Moyano supo estar casado con Eva Bargiela (Foto: Ramiro Souto)

En ese entonces, al ser consultada por su opinión al respecto de que su ex, Facundo Moyano, expresó: “No sé, capaz le llegó algún rumor de nada que ver, viste que ha habido rumores, a mí me han vinculado con varias personas en el último tiempo y han sido mentira, así que no sé”. Además de que reiteró que ya está separada hace “casi un año”.

A fines de 2023, Eva Bargiela habló del final de su matrimonio con Facundo Moyano y si bien se mostró segura del cierre de la relación y que hoy por hoy se siente “liviana”, no pudo contener las lágrimas al pensar en la familia que tanto deseaba y que no fue. “Sueño con llegar a mi casa y tener un compañero”, señaló en ese entonces.

