Las imágenes que confirman el romance de Eva Bargiela y Gianluca, el hijo del Cholo Simeone

Luego de enterarse que estaba separada de Facundo Moyano por medio de un programa de televisión, en el que el mismo dirigente político anunció la noticia, Eva Bargiela decidió cerrar aquel capítulo de su vida y comenzó uno nuevo de la mano de un joven futbolista. En las últimas horas, se filtraron imágenes en las que se la ve muy bien acompañada y los rumores de romance no tardaron en replicarse.

Eva Bargiela Tadeo Jones

“Romance confirmado. Eva Bargiela y Gianluca Simeone”, escribieron desde la cuenta oficial de X de LAM (América TV) junto a un video en donde está la modelo y el joven de 25 años bailando en un boliche, algo que generó debate en las redes sociales.

“Se merece vivir un gran amor, que la cuide, la valore y la respete”; “Qué buen cambio”; “Nunca un remisero...”; “Al fin con uno lindo” y “Lindo cambiazo”, dijeron algunos de los usuarios.

Pese a que recién ahora estarían iniciando una relación, la joven de 31 años y el hijo del DT del Atlético de Madrid y Carolina Baldini se siguen en las redes desde hace un tiempo, intercambiaban algunos likes e, incluso, Eva se animó alguna vez a comentarle una publicación.

Por otra parte, Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno brindaron detalles en el programa de streaming El ejército de la mañana (Bondi). “Están saliendo, chongueando, garch... Eva Bargiela y Gianluca, el hijo del Cholo Simeone”, indicaron.

Y sostuvieron: “Esto nos lo cuenta una persona allegada. Este finde fueron a previar por Puerto Madero, después a un boliche en Ramos y estuvieron chapando toda la noche”.

Antes de darse a conocer su vínculo con el actual futbolista del Club Deportivo Tudelano, en Navarra, España, la ex de Facundo Moyano fue relacionada sentimentalmente con el actor y modelo Benjamín Alfonso; sin embargo, ella lo negó.

Abril Bruzzese, expareja de Gianluca Simeone Instagram @giansimeone

“Nada. Lo re quiero a Benja. Tenemos re buena onda. Lo quiero, me parece un amor, pero no. Entiendo que es divertido desde los medios, generar vínculos o decir por decir, pero la verdad es que no estoy con él”, dijo Bargiela hace algunas semanas, cuando le preguntaron por el intérprete de 40 años en Socios del Espectáculo (eltrece). Y cerró: “Con él tengo muy buena onda, la mejor, y es un amor. Pero no estamos juntos”.

Facundo Moyano habló de Eva Bargiela y desató polémica

Esta semana, el dirigente político estuvo invitado en Poco Correctos (eltrece) y se sorprendió cuando le preguntaron por su exesposa, por lo que respondió tajante.

“Con Eva estamos separados desde el 6 de agosto del año pasado, justamente esta semana estamos haciendo los papeles del divorcio. Y bueno, intentamos, intenté y no funcionó, como tantas parejas, como tantas relaciones”, lanzó.

“¿Fue verdad que el Bailando tuvo algo que ver en esa decisión, o la exposición pública de ella?”, le preguntó Virginia Gallardo.

“Ya lo explicamos, ya lo explicó ella también. La verdad que es la vida misma, a veces uno hace apuestas, a veces esas apuestas funcionan o no”, respondió Facundo.

Más tarde, Bargiela fue consultada por Socios del espectáculo (eltrece) sobre los dichos de su exmarido, pero no quiso ahondar con detalles. “Si firmamos o no el divorcio es un tema que prefiero no exponer, porque me parece que no es solo mío. Un divorcio es algo que es íntimo y no me parece andar mediatizándolo”, lanzó.

Y cerró: “Es una relación completamente terminada. Si hablamos es por cosas que haya que resolver, pero no, no es que tenemos conversación”.

